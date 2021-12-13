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Yenice OSB tapuları sahiplerini buldu

Yenice Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde sanayi parselleri için oluşturulan ilk tapular törenle sahiplerine teslim edildi.

Ekonomi 13.12.2021, 16:11
Yenice OSB tapuları sahiplerini buldu

Yenice Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde sanayi parselleri için oluşturulan ilk tapular törenle sahiplerine teslim edildi.

Yenice OSB tapu teslim töreni, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törene, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yenice Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nedim İncebay ve müteşebbis işadamları katılım gösterdiler.

2012 yılında Yenice Sanayici ve İşadamları Derneği’nin girişimleriyle 2015 yılında ıslah sürecine başlayan, 2 yıldan kısa sürede ıslah sürecini tamamlayıp 2017 yılında OSB statüsüne hak kazanan Yenice OSB, 2017 yılından 2021 yılına kadarki süreçte bölge müdürlüğü binasının OSB sınırları içerisinde yapılması, 5 kilometrelik altyapının, 10 bin metrekareyi aşkın üstyapıların yapılması, 15 bin metrekareyi aşkın OSB’ye parsel kazandırılması gibi süreçlerin nihayetinde geçen yıl Nisan ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın emsal katsayısındaki iyileştirmeyi mevzuatlaştırması sonucu 0.7 olan emsal katsayısını 1’e çıkardı. Bu karar sonucunda yapılabilir inşaat alanı %50 oranında arttı.

Tören esnasında bir konuşma yapan Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nedim İncebay, “20 Nisan tarihinde emsal 1 olan mevzuatın yayınlanmasıyla birlikte pandemiyi fırsata çevirip başlattığımız inşaat alanı iyileştirme sürecini başarıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreç için Yenice OSB’nin genişleme çalışmalarını başlattık. Bugün nasip olursa tapu töreni yapacağız. İnşallah OSB’mize hayırlı olur. Bundan sonra da genişleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

1 milyon 200 bin metrekare genişleme alanı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yenice OSB’miz büyümeye, gelişmeye devam ediyor. İnegöl şehri sanayi şehri, sanayi alanlarının ivedi şekilde büyümesine, gelişmesine, modernleşmesine ihtiyacı var. Yenice OSB’miz de özellikle son 3 yıldır yapmış olduğu çalışmalarla birlikte gerçekten iyi bir OSB hüviyetine büründü. Bu çalışmalara katkı koyan başta Müteşebbis Heyet Başkanımız ve Müteşebbis Heyet Üyelerine, Yönetim Kurulu Başkanıma ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Çok önemli bir adım daha atıldı. Göreve geldikleri gibi Bölge Müdürlüklerini Yenice OSB alanı içerisine taşıdılar, güzel oldu. Mevcut alan kadar bir genişleme alanı öngörülüyor. Bu da İnegöl sanayisi için önemli bir adım. İnşallah 1 milyon 200 bin metrekarelik genişleme alanı da bir an önce biter, sanayicilerimiz sanayi alanlarına yerleşmiş olurlar. Katılım sağlayan başta Kaymakamımıza ve değerli hâzirûna (hazır bulunanlara) teşekkür ediyor, tapusuna kavuşacak olan sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, “Belediyemizi temsilen yaklaşık 3 yıldır Yenice OSB’mizin Müteşebbis Heyetine katılım gösteriyorum. Başta Kaymakamlığımızın ve Valiliğimizin imkânlarıyla beraberinde Yenice OSB Başkanımızın ve Müteşebbis Heyetimizin çabalarına şahidim. Bu manada kendilerine teşekkür ediyorum. 0.70 emsalin de değişimini kıymetli Bakanımız açıklamıştı lakin bunun bir takım gerekçelerini yerine getirmemiz gerekiyordu. Bu konuda çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Yenice OSB’mizi tebrik ediyorum. Bugün bu vesileyle tapularını alacak olan kıymetli sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ürettikçe yükseleceğiz”

Son olarak söz alan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, “İnegöl’ümüz, İnegöl’ün sanayicisi ve üreten müteşebbis insanları, şuan morale ve güçlü olmaya ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde, ekonomik olarak tüm dünyanın dalgalanmalar yaşadığı bir dönemde hakikaten bizleri mutlu eden gelişmelere vesile oluyor. Bunun için ülkemiz adına ne kadar gururlansak azdır. Bugün de Yenice OSB’mizin tapu teslim töreni için bir aradayız. Müteşebbis heyet tarafından yapılan çalışmalarla ve Bakanlığımızın bu konuda sanayicimizin önünü açmasıyla gelinen seviye ilçemiz için sanayicilerimiz için yatırımcılarımız için çok önemli bir aşama. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yenice OSB’miz mevcut alanımız kadar bir genişlemeyle yeni yatırımlara ve yeni istihdamlara kavuşmuş olacak. Yine bu vesile ile Ağaç İşleri İhtisas OSB’mizde de 2. Etap çalışmaları hızla devam ediyor. Orada da yakın zamanda yatırımcılarımız ve sanayicilerimiz için altyapısı tamamlanmış arsaların tahsis çalışmaları hızla neticelenecek. Ülkemiz, İnegöl’ümüz ürettikçe yükselecek, ürettikçe insanlarımız refah içinde yaşamaya başlayacak. İnegöl bunu fazlasıyla yapıyor. İnşallah daha da iyisini yapacağız. Bu gün, bu birliktelik, bu azim bizde, sanayicimizde, topyekûn hepimizde var. İnegöl’de güzel bir ekip çalışması var. İnşallah daha da iyi olacağını umut ediyorum. Bugün tapularını alan sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Yenice ve diğer OSB’lerimiz de büyüyerek ülkemize güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından geçilen törende tapular müteşebbis işadamlarına teslim edildi.

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