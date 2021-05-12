Yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yüzde 90’a yakını tamamlandı

İnşası bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise en uzun ikinci kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmalarının yüzde 90’a yakını, beton kaplamalarının ise yüzde 70’e yakını tamamlandı.

Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan ve Doğu Karadeniz’le Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Zigana Dağında yapımı devam eden yeni Zigana Tünelinde yıl sonu itibariyle kazı ve destek çalışmalarının bitirilerek ışığın görüleceğini belirtilirken, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 14,5 kilometre uzunluğundaki tüneller bin 794 metre yüksekteki mevcut Zigana Tünelinden 582 metre daha aşağıda bin 212 metre rakımda yapılıyor. Çift tüp yapılan tünellerde ayrıca havalandırma ve servis tüneli çalışmaları da sürdürülüyor. Yerin 700 metre altında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkiye kara yollarında ilk defa yapılan dikey şaft yapıları çalışmaları devam ediyor.

Lojistik olarak Trabzon Limanı’nı Doğu ve Orta Anadolu’ya bağlayacak yeni Zigana Tüneli Türkiye’nin güneyini kuzeyine bağlayacak önemli bir aks olacak. Zigana Tüneli bittiğinde eski yolu 8 kilometre kısaltırken, zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.