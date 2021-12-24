Yeni Zigana Tünelinde ışığa 90 metre kaldı

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli’nde ışığı görmeye 90 metre kaldı. Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, inşaatın yüzde 99’unun tamamlandığını ve kısa sürede ışığın görüneceğini söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli’nin inşaatında sona yaklaşıldı. Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde Türkiye’nin vizyon projelerinden birisi olarak yapılan yeni Zigana Tüneli Projesi’nde kazı çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlanırken, bittiğinde Trabzon Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya kadar düşecek.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon tarafındaki çalışmaları şantiye alanında takip eden Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, yeni Zigana Tüneli’nin Türkiye ve Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli olmakla birlikte, ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi teşkil eden Türkiye’deki tek tünel olduğunu söyledi. Çalışmaların 500 personelle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü dile getiren Aşık, 2022 yılı sonuna kadar bütün çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

“Çok yakın bir zamanda tünelde ışığı göreceğiz”

Tünel inşaatında çalışmaların yüzde 99 seviyesine ulaştığını aktaran Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, “Zigana Tüneli Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun tüneli. Tünelimiz çift tüp karayolu projesi olarak projelendirildi ve şu anda 14,5 kilometre uzunluğunda bir tünel. Tünelde kazı çalışmaları yüzde 99 mertebesine ulaştı. Çok yakın bir zamanda tünelde ışığı göreceğiz. Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye’de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi teşkil edilecek. 3 noktada en uzun şaftımız 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaftımız olacak ve bu özelliği ile de Türkiye’de ilk uygulama olacak. Yüzde 99 mertebesinde kazı ve destek imalatlarımızı tamamladık, ışığı göreceğiz. Kazısı tamamlanan yerlerde nihai beton kaplama imalatlarımız devam ediyor, bu kaplamalarda da yaklaşık yüzde 77 seviyesinde ilerleme sağladık. Eğer bir aksilik yaşanmazsa 2022 yılı sonuna kadar bütün imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“90 metrelik bir kazı kaldı”

Işığı görmeye son 90 metre kaldığını dile getiren Bölge Müdürü Aşık, “Zigana Tüneli’nde yaklaşık 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan bir çalışma yürütüyoruz. 90 metre civarında bir kazı kaldı bunlar da kısa bir sürede tamamlanıp imalatları ışık göründü seviyesine getirmek için çalışıyoruz. Tünel 1015 kotundan girip 1212 kotundan Köstere Deresi mevkiinden çıkmakta. Eski Zigana Tüneli’nde ise giriş kotu 1800 metre. Yeni tünelle birlikte giriş yaklaşık 800 metre aşağıdan girerek yolu 8 kilometre civarında kısaltacağız bu kısalma ile birlikte otomobillerde yaklaşık 10 dakikaya ağır taşıtlarda da 60 dakikaya varan zaman tasarrufu elde edilecek” ifadelerini kullandı.