Yeni Yusufeli şekillenmeye başladı

Artvin’de yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Artvin’de yapımı süren Yusufeli baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 40’ın tamamlandığı ilçede, üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor. DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26.Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3 bölgede devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler göre yeni yerleşim yeri çalışmaları kapsamında, ”1. bölgede (Sakut Vadisi) 1.ihale kapsamında Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye, PTT, Kütüphane, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonu, Merkez Cami ve Müftülük Binası, Öğretmenevi ile 16 Derslikli Ortaokul inşaatlarının yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 93 seviyesindedir. Yine 1. bölgede 2.ihale kapsamında ise 25 Yataklı Hastane, Belediye Hizmet Binası, 2 adet Ticaret Merkezi, 69 adet Dükkan, 518 adet konut inşaatlarının yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 15 seviyesindedir. 2. bölgede (Yansıtıcılar tarafı) 588 adet Konut ve 48 adet Dükkan yapılacaktır. İşin ihalesi yapılmış olup; temel kazılarına başlanılmıştır. 3. bölgede (Tekkale Köyü tarafı) 1. ihale kapsamında 24 Derslikli Lise, Sağlık Ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 334 adet Konut ve 6 adet Dükkanın yapımı tamamlanmıştır. Yine 3. bölgede 2.ihale kapsamında ise; Semt Camii, 221 adet Konut ve 8 adet Dükkanın yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 48 seviyesindedir” olduğunu ifade edildi.