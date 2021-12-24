Yeni yılın idari para cezası alt sınırı yüzde 36 artışla 47 bin 409 bin lira oldu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre öngörülen idari para cezası alt sınırı yılbaşından itibaren yüzde 36,20 artışla 47 bin 409 lira olarak belirlendi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre öngörülen idari para cezası alt sınırı, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artış esas alınarak, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere 47 bin 409 lira olarak belirlendi.