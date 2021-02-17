Yeni yılda konut satışlarında ani düşüş..

Geçen yılı 1.5 milyon rekoruyla kapatan konut satışları, yeni yıla düşüşle başladı. Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.9 azalışla 70 bin 587 konut satıldı

Bu rakam tüm zamanların en düşük ocak satışına işaret ediyor. Yaklaşık 106 bin konut satışları 2020'nin Aralık ayına göre ise yüzde 33.4 azalış oldu.

Konut Satışlarında Faizlerin Etkisi Büyük

Geçtiğimiz yıl düzenlenen tarihi düşük faizli kampanya, kredi kullanımını rekor seviyelere taşımıştı. Kampanya bitip faiz yükseldikçe, kredili satışlar da dibe vurdu.

Konut kredilerindeki faiz oranlarının aylık yüzde 1.40 seviyesine kadar yükseldiğini belirten Alp “2021 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %74,6 azalış göstererek 10 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı sadece %15,2 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 48 bin 319 oldu” dedi.

Yabancılara yapılan konut satışları da yılı düşüşle açtı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5 düşüşle 2 bin 675 konut yabancıya satıldı. Yabancıya satışta ocakta ilk sırayı 1.380 konut satışı ile İstanbul aldı.İstanbul'u sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile mersin ve 75 konut satışı ile Bursa takip etti. 459 alımla İran vatandaşları ilk sırada bulundu.

Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, Bodrum gibi yazlık yerlerin yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ilgi görmeye devam ettiğini açıkladı.