Yeni yılda istihdam arttırıcı politikalar geliyor!

İşbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı bu yıl 350 bine ulaşırken gelecek yıl da 364 bine ulaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

İşbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı bu yıl 350 bine ulaşırken gelecek yıl da 364 bine ulaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

GENÇLERE İŞ KAPISI

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile binlerce gence iş kapısı açılacak. Bu yıl düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor.

ÖZEL EMEKLİLİK TEŞVİK EDİLECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinde de özel emekliliğe yönelik teşviklere yer verildi. Bireysel emeklilik sistemine katılımın bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılması ve böylece tasarrufların artırılması için sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmaları sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemine bu yılın sonu itibariyle 12.9 milyon kişi katılırken bu sayının gelecek yıl 13 milyon 500 bin, 2023'te de 14 milyon 500 bin olması bekleniyor.

(Sabah)Hazal Ateş