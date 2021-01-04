Yeni yıla, yüksek beklentilerle başlıyoruz

ABD Ek Mali Paket ve Brexit anlaşmalarını geride bırakan piyasalar bu hafta Georgia seçimlerini ve salgın ile ilgili gelişmeleri izleyecek. Tarihsel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bölgede olası bir Demokrat zaferi pozitif sürpriz olur. Salgının yayılma hızında bir yavaşlama olmamasına rağmen aşının dağıtılmaya başlanması risk iştahını destekliyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek olarak 1.470, 1.450, direnç olarak 1.500 seviyeleri öne çıkıyor.

Haber akışında makro cephede Aralık ayı enflasyonu (yıllık beklenti %14,2) ve PMI rakamları öne çıkıyor. Şirket cephesinde Coca Cola’nın Özbekistan operasyonlarını satın almak için başvurması ile elektrik ve doğalgaz zamları günün haberleri. Coca Cola hissesinde önemli bir etki öngörmüyoruz. Elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Enerjisa, Zorlu Holding, Alarko Holding hisselerinde sınırlı pozitif tepki öngörüyoruz.

Bankaların 2021 yılı bütçe rakamları önümüzdeki günlerdeki haber akışında öne çıkıyor (Akbank Salı, Garanti Perşembe, İş Bankası Yapı Kredi Cuma). Toplantıların sonrasında piyasa tepkileri risk iştahını göstermesi açısından önemli olacak. Piyasalar için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ancak Aralık ayındaki olağanüstü yükseliş sonrasında kar satışı ihtimalinin arttığını belirtelim.

Piyasaların yönünü tatilden dönen yabancı yatırımcının tavrı belirleyecek. Zarar durdur seviyelerini yukarı çekerek yükselişe katılmaya devam ediyoruz.

Haberler & Makro Ekonomi Elektrik ve doğalgaz tarifelerinde sınırlı zam Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için elektrik fiyatlarında %6 artışa gidildi. Elektrik fiyatlarındaki artışın elektrik dağıtım ve perakende şirketlerini hafif olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatını Ocak ayında %1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 TL, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 TL olarak belirledi. Elektrik üreticilerine yapılan tarife değişikliğinin zammın sınırlı olması nedeniyle spot elektrik fiyatları üzerinde dolayısıyla elektrik üretim şirketleri üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Elektrik maliyeti toplam çimento üretim maliyetinin %20-25’ini oluşturduğu için, elektrik fiyatlarındaki artışın çimento şirketleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmasını bekliyoruz.