banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meksika, Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor
Meksika, Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor
Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte
HSK'dan 'tarafsızlık' açıklaması
HSK'dan 'tarafsızlık' açıklaması
Kıymetliler kazançlı bir yılı geride bıraktı
Kıymetliler kazançlı bir yılı geride bıraktı

Yeni yıla, yüksek beklentilerle başlıyoruz

Yeni yıl sonrası ilk işlem gününe görece güçlü Asya PMI verileriyle başlıyoruz. Zayıflayan dolar, değer kazanan gelişmekte olan ülke paraları, yükselen ABD vadelileri ve Asya borsaları risk iştahının güçlendiğini gösteriyor. Doların zayıflamasıyla birlikte altın yükselişini sürdürüyor.

Ekonomi 04.01.2021, 18:42
9
Yeni yıla, yüksek beklentilerle başlıyoruz

ABD Ek Mali Paket ve Brexit anlaşmalarını geride bırakan piyasalar bu hafta Georgia seçimlerini ve salgın ile ilgili gelişmeleri izleyecek. Tarihsel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bölgede olası bir Demokrat zaferi pozitif sürpriz olur. Salgının yayılma hızında bir yavaşlama olmamasına rağmen aşının dağıtılmaya başlanması risk iştahını destekliyor.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek olarak 1.470, 1.450, direnç olarak 1.500 seviyeleri öne çıkıyor.

Haber akışında makro cephede Aralık ayı enflasyonu (yıllık beklenti %14,2) ve PMI rakamları öne çıkıyor. Şirket cephesinde Coca Cola’nın Özbekistan operasyonlarını satın almak için başvurması ile elektrik ve doğalgaz zamları günün haberleri. Coca Cola hissesinde önemli bir etki öngörmüyoruz. Elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Enerjisa, Zorlu Holding, Alarko Holding hisselerinde sınırlı pozitif tepki öngörüyoruz.

Bankaların 2021 yılı bütçe rakamları önümüzdeki günlerdeki haber akışında öne çıkıyor (Akbank Salı, Garanti Perşembe, İş Bankası Yapı Kredi Cuma). Toplantıların sonrasında piyasa tepkileri risk iştahını göstermesi açısından önemli olacak. Piyasalar için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ancak Aralık ayındaki olağanüstü yükseliş sonrasında kar satışı ihtimalinin arttığını belirtelim.

Piyasaların yönünü tatilden dönen yabancı yatırımcının tavrı belirleyecek. Zarar durdur seviyelerini yukarı çekerek yükselişe katılmaya devam ediyoruz.

Haberler & Makro Ekonomi Elektrik ve doğalgaz tarifelerinde sınırlı zam Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için elektrik fiyatlarında %6 artışa gidildi. Elektrik fiyatlarındaki artışın elektrik dağıtım ve perakende şirketlerini hafif olumlu etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatını Ocak ayında %1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 TL, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 TL olarak belirledi. Elektrik üreticilerine yapılan tarife değişikliğinin zammın sınırlı olması nedeniyle spot elektrik fiyatları üzerinde dolayısıyla elektrik üretim şirketleri üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Elektrik maliyeti toplam çimento üretim maliyetinin %20-25’ini oluşturduğu için, elektrik fiyatlarındaki artışın çimento şirketleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmasını bekliyoruz.

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 16 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12