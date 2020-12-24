Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 31 Aralık’ta başlayıp 4 Ocak’ta bitecek kısıtlama öncesi yılbaşı programları ve toplu eğlenceler pandemi sebebiyle iptal edildi. Kayak turizminin önde gelen merkezlerinde de konaklayan tatilcilerin pistlerde kayak yapıp yapamayacağı netlik kazanmayınca vatandaşlar termal ve sağlık hizmetlerinin verildiği merkezleri tercih etmeye başladı.

Yalova’nın Termal ilçesinde 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu Türkiye’nin önde gelen güvenli turizm sertifikalı termal tesislerinden biri olan Terma City, kişiye özel doğa içerisinde 250 ile 500 mekrekare tek kat ve dubleks daire konseptli konaklama imkanlarıyla pandemi döneminde vatandaşlara konforlu tatil imkanı sunmak için sınırlı sayıda misafir kabul ediyor.

Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül dev tesisin bu yıl müşterilerine sadece sağlık vereceğini belirterek, "Terma City tesislerinin, İçişleri Bakanlığı’nın ilan ettiği önlemler öncülüğünde, kültür turizm, sağlık ve ulaştırma bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan Covid-19 hijyen ve konaklama uygulamaları kapsamındaki eylem planını hazırlayan ve uygulayan tesislerin başında geldiğini söyledi.

Yönetim olarak bu yıl 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arası konaklama paketinde geçen yıla oranla özel bir düzenleme yaparak yüzde 30 seviyelerin de indirim yaptıklarının altını çizen Hügül, "Terma City bu yıl size sadece sağlık vadedecek’’ diye konuştu.