Yeni trend: Kol-ticaret

E-ticarette son birkaç yılın en popüler konusu canlı yayın satışları. Asya ülkelerinde başlayan ve milyarlarca dolarlık bir pazar payına ulaşan canlı yayın satış modeli, son dönemde ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya dışında, e-ticaret sitelerinde kullanılabilen canlı yayın uygulamalarının yeni bir pazar oluşturduğuna işaret eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Sosyal medya platformlarının canlı yayın özelliği veya e-ticaret firmalar tarafından kullanılan canlı yayın programları üzerinden yapılan satışlar ile dünyada her gün milyonlarca ürün satılıyor. Asya ülkelerinde canlı yayın satışı yapan ve KOL (Key Opinion Leader- Fikir Önderi) olarak adlandırılan isimler var. Bu isimler canlı yayın sürecinde ürünleri tanıtarak anlık binlerce ürün satışı gerçekleştirebiliyorlar. Daha samimi bir satış modeli olduğu için e-ticarette gelecek Kol-ticarette demek mümkün” diye konuştu.

Birkaç dakikada binlerce ürün satılıyor

Yüklü miktardaki Kol-ticaret satışlarına örnek de veren Çiğdemli, “Mesela bir seyahat sitesinin CEO’su olan James Liang birkaç saatlik canlı yayın açarak 10 milyon dolara yakın seyahat paketi satmıştı. Bir ev aletleri firmasının yöneticisi Dong Mingzhu da birkaç saat içinde 40 milyon dolardan fazla değerde ev aletleri satışı gerçekleştirmişti. Çin’de ruj canlı yayınlarıyla bilinen Li Jiaqi ise sadece birkaç dakika içinde on binlerce ruj satışı gerçekleştiriyor” dedi.

E-ticarete farklı bir boyut getiriyor

Canlı yayında satışın bağlantı kalitesinin artmasıyla daha da gündeme oturacağını ifade eden Çiğdemli, “Özellikle hızlı tüketim malzemeleri, tekstil kategorilerinde çok etkili bir yöntem. Canlı yayın satışları her kategoride kullanılabilir ancak hızlı tüketim, tekstil, ayakkabı, tesettür gibi kategorilerde, ürün deneme yapılarak e-ticarete farklı bir boyut getirebiliyor. İşletmelerin kendi web siteleri üzerinden canlı yayın ile satış yapmalar site trafiğini de olumlu etkileyerek ziyaretçilerle etkileşimi artırıyor. Canlı yayına özel indirim ve kampanyalar da çok rağbet görüyor. Görerek satın almak, online alışverişte güveni de olumu anlamda etkiliyor” diye konuştu.

Pratik bir deneyim

Canlı yayın satışlarının müşteri deneyimini zenginleştiren bir model olduğunu ifade eden Çiğdemli, bu satış yönteminin avantajları konusunda da şu bilgileri aktardı: “Canlı yayında satış yapmak öncelikle firmaların daha fazla kişiye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Canlı yayın satışları e-ticaret firmaları ve müşteriler için çok pratik ve çok kullanışlı bir deneyim. Canlı yayınlarda tanıtılan ürünleri müşteriler daha kolay ve 3 boyutlu bir şekilde inceleyebiliyor. Böylece müşteriler ürünleri daha yakından tanıdıkları için hızlı satın alma kararı verebiliyor. Müşterileriniz canlı yayında ürünü her açıdan görebildiği ve inceleyebildiği için canlı yayında satılan ürünlerin iade oranı oldukça az. Kısacası canlı yayın ile satış yapmanın en büyük avantajlarından birisi iade oranlarının azalması. Canlı yayında satış yapmak e-ticaret firmalarının stüdyo, fotoğraf çekimi, montaj, video çekimi gibi alanlarda yaptığı harcamaların azalmasına da yardımcı oluyor. Firmalar yalnızca bir akıllı telefon aracılığı ile canlı yayın yaparak satışlarını arttırabiliyor. Bizim de Ticimax olarak geliştirdiğimiz canlı yayın modülümüz, son dönemde en çok rağbet gören eklentilerden biri.”