Yeni sistemde “Molalı” ödeme planları öne çıkıyor

Bireylerin günümüz ekonomisinde ev, araba, iş yeri, arsa gibi ihtiyaçlarını her bütçeye uygun hizmet paketleriyle, peşinatsız ve en avantajlı teslimat garantisiyle onlara sunmayı amaçlayan İktisatEvim, özellikle aile dostu kampanyaları ve ödeme alternatifleriyle ev sahibi olmanın önünü açıyor.

Paketlere göre bu modelle ev alan üyeler, henüz belirlenmemiş son teslimat tarihinden önce ödeme planlarını istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Ayrıca ödeme güçlüğüne düştüklerinde “Teslimat öncesi mola verme” imkanını da değerlendirebiliyorlar.

İktisatEvim şubelerinde görevli İktisat Uzmanları, sektör deneyimleri ve profesyonel iktisat birikimleriyle, her bir kişiyi, başta ev ve araba olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun çözüm paketleri ile buluşturuyorlar. Esnek ödeme planları, kefilsiz ve peşinatsız başvuru gibi avantajlar, bu modelin en önemli üye dostu uygulamaları arasında yer alıyor.

Sistemde iki temel model bulunuyor. Sıra Tespitli İktisat ile üyeler, noter huzurunda el değmeden makineler ile yapılan sıra tespitiyle daha erken ev sahibi olabiliyor. Bu sistemle peşinatı varsa peşinatlı olarak, yoksa da peşinat gerektirmeden satın almak istenen ücrete üyeler karar veriyor. Bütçeye göre özel ödeme taksitleri belirleniyor ve kaç kişilik iktisat programında yer alındığı kararlaştırılıyor. Her ay 1 üyeye istediği yerden, beğendiği evin ücreti İktisatEvim tarafından teslim ediliyor.

Üyeler, herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüklerinde ise mola verebiliyorlar. Bunun yanı sıra henüz belirlenmemiş son teslimat tarihinden önce ödeme planlarını da istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Bu imkan sektörde sadece birkaç firma tarafından sunuluyor.

Bireysel İktisat seçeneğinde ise üyeler, ödeme planlarını tamamen kendi iradeleri doğrultusunda yönetiyor. Ödeme planında yer alan taksit sayısı belirlenen teslim tarihi geldiğinde ücret İktisatEvim tarafından teslim ediliyor. Bireysel modeller taksit sayısının yarısı bulunmadan teslimat sunabiliyor.

Ara ödeme zorunluluğunun olmadığı modelde, ilerleyen aylarda ara ödeme yapmak istenirse, ihtiyacını daha erken almak ve borcu daha erken bitirmek gibi avantajlar elde ediliyor. Ayrıca mola seçeneği Bireysel İktisat alternatifinde de mevcut.

Hedef gelir üretmede ilk 5

İktisatEvim, sektörde kurulan 17. firma olmasına rağmen, ilk senesinde şube ortalama satışı olarak ilk üç, toplam gelir üretmede ise ilk yedi firma arasında yer alıyor. Hedef ise 2021’in üçüncü çeyreğinde toplam gelir üretmede ilk beş içinde bulunmak olarak belirtiliyor. İlk yılında 3 bin 880 üyeye ulaşan İktisatEvim’de gerçekleşen satışların 2100’ü ev, 1780’i ise araç müşterisi olarak ifade ediliyor. Firmanın şu an 9 ilde 17 şubesi bulunuyor. Sistemin Devlet tarafından Regüle edilmesinin ardından 2021 hedefi ise 81 ilde 100’ün üzerinde şube açmak. 2021 hedefi ise 81 ilde 100’ün üzerinde şube açmak. İstihdama da önem veren şirket şu an 160 çalışanla hizmet verirken, gelecek sene mevcut kadrosunun üç katı kadar büyümeyi planlıyor. Büyüme hızı konusunda öncelikli iller ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya…