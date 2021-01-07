banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Whatsapp'ı silme vakti geldi mi? Verilerimizi Facebook'la paylaşacak...
Whatsapp'ı silme vakti geldi mi? Verilerimizi Facebook'la paylaşacak...
O KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI!
O KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Denizi yok ama denizaltısı var
Denizi yok ama denizaltısı var

Yeni sistemde “Molalı” ödeme planları öne çıkıyor

Kredisiz ve faizsiz satın alma modeliyle ev sahibi olmak artık daha avantajlı!

Ekonomi 07.01.2021, 14:46
7
Yeni sistemde “Molalı” ödeme planları öne çıkıyor

Bireylerin günümüz ekonomisinde ev, araba, iş yeri, arsa gibi ihtiyaçlarını her bütçeye uygun hizmet paketleriyle, peşinatsız ve en avantajlı teslimat garantisiyle onlara sunmayı amaçlayan İktisatEvim, özellikle aile dostu kampanyaları ve ödeme alternatifleriyle ev sahibi olmanın önünü açıyor.

 

Paketlere göre bu modelle ev alan üyeler, henüz belirlenmemiş son teslimat tarihinden önce ödeme planlarını istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Ayrıca ödeme güçlüğüne düştüklerinde “Teslimat öncesi mola verme” imkanını da değerlendirebiliyorlar.

 İktisatEvim şubelerinde görevli İktisat Uzmanları, sektör deneyimleri ve profesyonel iktisat birikimleriyle, her bir kişiyi, başta ev ve araba olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun çözüm paketleri ile buluşturuyorlar. Esnek ödeme planları, kefilsiz ve peşinatsız başvuru gibi avantajlar, bu modelin en önemli üye dostu uygulamaları arasında yer alıyor.

 Sistemde iki temel model bulunuyor. Sıra Tespitli İktisat ile üyeler, noter huzurunda el değmeden makineler ile yapılan sıra tespitiyle daha erken ev sahibi olabiliyor. Bu sistemle peşinatı varsa peşinatlı olarak, yoksa da peşinat gerektirmeden satın almak istenen ücrete üyeler karar veriyor. Bütçeye göre özel ödeme taksitleri belirleniyor ve kaç kişilik iktisat programında yer alındığı kararlaştırılıyor. Her ay 1 üyeye istediği yerden, beğendiği evin ücreti İktisatEvim tarafından teslim ediliyor.

 Üyeler, herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüklerinde ise mola verebiliyorlar. Bunun yanı sıra henüz belirlenmemiş son teslimat tarihinden önce ödeme planlarını da istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Bu imkan sektörde sadece birkaç firma tarafından sunuluyor. 

 Bireysel İktisat seçeneğinde ise üyeler, ödeme planlarını tamamen kendi iradeleri doğrultusunda yönetiyor. Ödeme planında yer alan taksit sayısı belirlenen teslim tarihi geldiğinde ücret İktisatEvim tarafından teslim ediliyor. Bireysel modeller taksit sayısının yarısı bulunmadan teslimat sunabiliyor.

 Ara ödeme zorunluluğunun olmadığı modelde, ilerleyen aylarda ara ödeme yapmak istenirse, ihtiyacını daha erken almak ve borcu daha erken bitirmek gibi avantajlar elde ediliyor. Ayrıca mola seçeneği Bireysel İktisat alternatifinde de mevcut. 

 Hedef gelir üretmede ilk 5

 İktisatEvim, sektörde kurulan 17. firma olmasına rağmen, ilk senesinde şube ortalama satışı olarak ilk üç, toplam gelir üretmede ise ilk yedi firma arasında yer alıyor. Hedef ise 2021’in üçüncü çeyreğinde toplam gelir üretmede ilk beş içinde bulunmak olarak belirtiliyor. İlk yılında 3 bin 880 üyeye ulaşan İktisatEvim’de gerçekleşen satışların 2100’ü ev, 1780’i ise araç müşterisi olarak ifade ediliyor. Firmanın şu an 9 ilde 17 şubesi bulunuyor. Sistemin Devlet tarafından Regüle edilmesinin ardından 2021 hedefi ise 81 ilde 100’ün üzerinde şube açmak. 2021 hedefi ise 81 ilde 100’ün üzerinde şube açmak. İstihdama da önem veren şirket şu an 160 çalışanla hizmet verirken, gelecek sene mevcut kadrosunun üç katı kadar büyümeyi planlıyor. Büyüme hızı konusunda öncelikli iller ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya…

Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12