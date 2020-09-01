Yeni sezon fındık ihracatı başladı

Yeni pazar arayışı

2020 yılında alışılmışın dışında başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri, Amerika, Rusya ve Kuzey Afrika Ülkeleri ile Hindistan’a fındık ihracatında önemli artış beklediklerini dile getiren Ali Haydar Gören, “Alışık olduğumuz Avrupa Ülkelerine aynı hızda ihracat devam edecek, İskandinav Ülkelerinde ihracatta gözle görülür artış sağlanacaktır. Güney Amerika ülkeleri, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla fındık tüketmeye başladı. Yeni yeni girmeye başladığımız Asya ve Afrika ülkelerine de ihracatımızı da artıracağız. İhracatçılar olarak 5 kıtaya Türk fındığı yedirmek için aralıksız çalışıyoruz” dedi.