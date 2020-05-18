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'Yeni normal' ile alışveriş ve yaşam tercihlerimiz ne yönde değişti?

Pandemi süreci yaşamlarımızı beklemediğimiz bir biçimde değiştirdi. Koşullara uyum sağlayan insanlar artık "yeni normal" olarak tanımlanan yeni yaşam standardımıza göre alışveriş yapıyor. Sahibinden.com yeni alışveriş davranışlarını analiz etti. Gelin alışveriş alışkanlıklarımızda neler değişmiş, nelere daha çok rağbet eder olmuşuz, hep beraber inceleyelim...

'Yeni normal' ile alışveriş ve yaşam tercihlerimiz ne yönde değişti?

Pandemi süreci yaşamlarımızı beklemediğimiz bir biçimde değiştirdi. Koşullara uyum sağlayan insanlar artık "yeni normal" olarak tanımlanan yeni yaşam standardımıza göre alışveriş yapıyor. Sahibinden.com yeni alışveriş davranışlarını analiz etti. Gelin alışveriş alışkanlıklarımızda neler değişmiş, nelere daha çok rağbet eder olmuşuz, hep beraber inceleyelim...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:00
2013 Okunma
'Yeni normal' ile alışveriş ve yaşam tercihlerimiz ne yönde değişti?

Tüm dünya ile birlikte Mart ayından itibaren evlerde geçen zamanın artması ile birlikte toplumsal hayat da yeni bir şekil almaya başladı. “Yeni normal” ile birçok insanın alışveriş, yemek ve boş zaman alışkanlıkları değişirken, yaşam tarzlarında da yeni arayışlar başladı. Büyük şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye’de uygulanan önlemlere, sosyal mesafe kurallarına dikkat eden, mecbur olmadıkça evlerinden çıkmayan bireylerin, alışveriş alışkanlıkları hızla online platformlara kaydı. Ayda 48 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com da, Nisan ayına ait verilerinden yola çıkarak, değişen tüketici alışkanlıklarını ve yeni tercihlerini analiz etti.

Açık havada daha çok zaman geçirmek isteyenler bahçeli evlerin peşine düştü!

Evde geçirilen süreler uzarken, vatandaşlar bahar aylarıyla birlikte güneşin yüzünü göstermesinin de etkisiyle, daha rahat hareket edecekleri yaşam alanlarını tercih etmeye başladı. sahibinden.com’un Nisan ayı verilerine göre, Satılık Müstakil Ev ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine oranla  %118 arttı. Bu dönemde “bahçeli ev”, “bahçeli daire” aramaları ise %228 oranında yükseldi. Evlerde geçirilen vakitlerin artması balkon kültürünü de tekrar hatırlatırken, “balkonlu ev”, “balkonlu daire” aramaları %91 oranında artış gösterdi.

Evde sıkılanlar doğayla iç içe bir tatil hayali kurmaya başladı!

Kalabalık ortamlar yerine riskten uzakta, doğayla iç içe olmak isteyenlerin son dönemlerde tercihi karavanlar oldu. sahibinden.com’un Nisan 2020 verilerine göre Satılık Karavan ilanları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %117 daha fazla ilgi gördü. Aynı dönem içerisinde “karavan” kelimesinin araması da %72 arttı. Motosiklet ilanlarına ilgi ise geçen yıla oranla %28 arttı. Satılık Yazlık ilanlarına ilgi ise geçen yıla göre %94 oranında artarken “Yazlık” içeren aramalarda %45 artış gözlemlendi.

Evde ekmek pişirme trendinden geri kalmak istemedik!

Sağlık ve hijyen konusunda hassas bireyler, dışarıdan satın aldıkları temel gıdaların bir kısmını kendi evlerinde de yapma yoluna gitti. sahibinden.com’un Nisan  verilerine göre Ekmek Yapma Makinesi ilanları %497 oranında artışla incelendi.

Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte titizler gözünü evdeki tozlara dikti!

sahibinden.com’un Nisan ayı verilerine göre Buharlı Temizlik Makinesi ilanlarına ilgi geçtiğimiz yıla göre %223 oranında arttı.

Yemeği fazla kaçırdığını düşünenler baskül ilanlarına koştu!

Yemeğe ağırlık veren ve hareketsizleşenler kilolarını ölçmek için baskülleri araştırmaya başladı. sahibinden.com’un Nisan ayı verilerine göre baskül ilanlarına ilgi önceki yıla oranla %112 oranında artış gösterdi.

Spor salona gidemeyenler evde spor yapmanın formüllerini aradı!

Evde kalanlar kendi ortamlarında spor yapabilmek için farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı. sahibinden.com’un Nisan 2020 verilerine göre ilgi geçen yıla oranla; Fitness & Kondisyon’da %388, Vücut Geliştirme’de ise  %323 oranında arttı.

Evler ofise ve okula dönüşünce bilgisayarlara talep arttı!

Evden çalışma modellerinin yaygınlaşması ve okulların evlere taşınmasıyla birlikte bilgisayarlara talep arttı. sahibinden.com’un  Nisan  verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla Bilgisayar kategorisi %135 oranında daha fazla ilgi gördü.

Evlerinde daha eğlenceli vakit geçirmek isteyenler, Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla Oyun Konsolu ilanlarına  %286, Online Oyunlar’a ise %177 daha fazla ilgi gösterdi.

Hobilerinden vazgeçmeyenler binlerce parçayı bir araya getirmek için uğraştı!

Aile bireyleriyle birlikte hoş vakit geçirmek isteyenlerin bu dönemdeki tercihi ise kutu oyunları oldu. sahibinden.com’un Nisan  verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla Puzzle %531, Masa ve Kutu Oyunları %108 ve Maket %100 oranında daha fazla ilgi gördü.

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