Yeni Nesil Kamu-Startup İş Birliği hayata geçti

Türkiye’nin ilk Kitle Fonlaması Girişim Sermayesi Yatırım Fonu fonbulucu GSYF ile Ankara Kalkınma Ajansı, geleceğin girişimlerine yatırım yapmak için güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliği kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı’nın TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı’na başvuruları uygun bulunan girişimlere yapacağı toplam 5 milyon TL yatırım, fonbulucu kitle fonlaması sistemi ile tamamen dijitalleşecek. Kalkınma ajansları için bir ilk niteliği taşıyan ve girişim şirketlerinin çok daha fazla fona erişmesini sağlayacak olan bu eş finansman modeli, 10 Kasım Çarşamba günü yapılan imza töreniyle resmileşti.

Kitle fonlama sisteminin ülkemizde regüle edilmesinin ardından 8 Nisan 2021’de SPK’dan lisans alarak ülkemizin mevzuata uygun ilk paya dayalı kitle fonlamasını hayata geçiren fonbulucu, geleceğin inovatif girişimlerine yatırım yapmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaptı.

10 Kasım Çarşamba günü yapılan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, fonbulucu Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, MaQasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Abdulkarim, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Emin Oran ve Mustafa Sak, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi(YDO) Koordinatörü Erdem Koçoğlu’nun ve YDO uzmanlarının katılım sağladığı imza töreniyle resmileşen iş birliği kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı’nın TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı’na başvuruları uygun bulunan girişimlere yapacağı toplam 5 milyon TL yatırım, fonbulucu GSYF aracılığıyla girişimlere aktarılacak.

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı’na başvurup kabul edilen girişimler, fonbulucu paya dayalı kitle fonlama platformu üzerinden kampanyalarını online olarak yürüterek paylarının bir kısmını yatırımcılara arz edecek. Yatırım turunu fonbulucu üzerinden başlatan girişimlere Ankara Kalkınma Ajansı ve fonbulucu GSYF ortaklığı ile en az 200 bin TL yatırım yapılacak. Bu finansmanın 50 bin TL’si kalkınma ajansının fonundan karşılanırken 150 bin TL’si fonbulucu GSYF tarafından aktarılacak. Ankara Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde gerçekleşen bu model ile, girişim şirketlerinin ticarileşmesi ve ölçeklenmesi için büyük bir fırsat sunulacak. Kurgulanan bu eş finans modeli kalkınma ajanslarının girişimlere doğrudan yatırım yapması anlamında bir ilk olma niteliği taşıyor.

Kamu-startup iş birlikleri artacak

İmza töreninde iş birliğinin önemine değinen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik şu sözleri kaydetti: “Kalkınma ajansları olarak bölgesel kalkınmaya verdiğimiz destekler kapsamında girişimciliğin desteklenmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda, Ankara Kalkınma Ajansı olarak 10 milyon liralık bir destek vererek girişimcilerin yanında yer alacağız. Bu sayede girişimlerin hızlı ölçeklenebileceğine ve ticarileşme oranlarının artacağına inanıyoruz. Bu modelin yakın gelecekte yepyeni kamu-startup iş birliklerini artıracağını ve girişimciliğin ülkemizde geliştirilerek istihdam ve üretimin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İş birliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”

Kamudan girişimlere dijital yatırımcılık ile can suyu

İmza töreninde konuşan fonbulucu Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, “Fonbulucu olarak Nisan 2021’de Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından kitle fonlaması platformu lisansı alarak kısa süre içinde 13 girişimin yatırım turuna ev sahipliği yaptık. Platformumuzda yatırım turuna çıkan 10 girişim yatırım turunu rekorlarla tamamlarken, toplamda 10 milyon TL’ye yakın fon elde ettiler. 3 girişimin ise yatırım turu platform üzerinde devam ediyor. 2022 yılında en az 100 milyon, 2023 yılına geldiğimizde de en az 300 milyon TL’lik bir fonu girişim ekosistemine aktaracağımıza inanıyoruz. MaQasid Portföy Yönetimi ile birlikte kurduğumuz ve ilk büyüklüğü 20 milyon TL olan fonumuzu yakın bir vadede 60 milyon TL’ye çıkarmak hedefimiz. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile kitle fonlaması kampanyası yürüten girişimlere yatırım yapmaya da devam etmekteyiz. Ankara Kalkınma Ajansı ile yaptığımız ve bugünkü imza törenimizle resmileştirdiğimiz iş birliği ile yatırım ekosisteminde yeni bir dönem başlayacağına inanıyoruz. Gelecek vaat eden ve finansmana erişimde zorlanan çok daha fazla sayıda girişim, tamamen dijital bir sistem üzerinden yatırımcılarla buluşarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak. Kalkınma ajansları ile birlikte geliştirdiğimiz model ile Kitlesel Kalkınma Destek Programı’nı hayata geçirmiş olacağız. Diğer kalkınma ajanslarımızı da fonumuza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

MaQasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Abdulkarim ise yaptığı açıklamada “Portföy yönetim şirketi olarak fonbulucu ile kurduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımlarımıza çok hızlı başladık. Şu an 10 girişimde yatırımımız bulunuyor. Hedefimiz 2023 yılının sonuna kadar 60 milyon TL’lik bir fonlama yaparak yatırımcılık ekosistemindeki en fazla girişim şirketi bulunan portföyünü oluşturmak. Bu iş birliğimizin hem girişimlere hem de yatırımcılara büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Fonbulucu Platformları Hakkında:

“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 40 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu, kurulduğu günden bugüne kadar 400 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede 43 projeye 13 milyon liradan fazla fon sağladı.

UNDP Crowdfunding Advisor olarak görev yapan platformun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız yönetiminde Şirket; kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak gerçekleşeceği inancıyla, ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile birlikte 57 ülkede yoksulluğun azaltılmasına yönelik ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ projesini de yürütüyor.

8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak ülkemizde Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemini hayata geçiren ilk platform olan Şirket, akredite bir Melek Yatırımcı Ağı ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ’nu da yönetmekte.