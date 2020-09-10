Yeni müjde mi geliyor?

Amerika’daki düşüşler sonunda durdu. Amerika borsalarının geçen hafta başlayan ve 3 gün devam eden düşüşünün sona ermesinden sonra endeksler dün toparlandı. En son ünlü yatırım bankası JPMorgan da üst üste gelen satışların yukarı yönlü trend için bir bozulma teşkil etmediğini belirtti. Borsa İstanbul da buna paralel olarak günü %0,93 artışla kapattı.

Enerji sektörü yeni bir müjde bekliyor gibi. Dün spor hisselerinin sert yükselişine enerji firmaları da eklendi. 21 Ağustos’ta açıklanan Karadeniz Tuna 1 boyundaki enerji kaynağı haberiyle yükselen enerji şirketleri, elektrik üreticileri ve rafineriler gün sonuna doğru sert yükseldi.

Bugün gözler Türkiye işsizlik verilerinde. İşsizlik ve tarım dışı işsizlik verileri sabah seansının başlamasıyla birlikte sabah 10:00’da açıklanacak. Ardından gün içinde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını takip edeceğiz. Sabah seansına yurtdışındaki toparlanmanın da etkisiyle sert bir yükselişle başlanılmasını bekliyoruz.

Satır Başları:

Bakan Dönmez doğalgaz keşfini değerlendirdi: ‘Türkiye için dönüm noktası’. Sakarya Gaz Sahası keşfinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşifle Milli Enerji ve Maden Politikası’nın hidrokarbon alanındaki en somut sonucunun alındığını belirtti.

Sakarya Gaz Sahası keşfinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşifle Milli Enerji ve Maden Politikası’nın hidrokarbon alanındaki en somut sonucunun alındığını belirtti. Trump'tan "Kovid-19'u önemsiz gösterdi" iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik.

Moody's: Petrol fiyatları 2021'e dek 40-45 dolar bandında olacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngörüyor. Fitch, 2022 için 53 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı tahminini, 50 dolara indirmişti.

Gün İçerisinde Takip Edilecek Veriler:

Tarih GMT Ülke Gösterge Önceki 10.09.2020 10:00 TR İşsizlik Oranı 12,90% 10.09.2020 10:00 TR Tarım Dışı İşsizlik Oranı % 15,20% 10.09.2020 14:45 EU ECB gösterge mevduat faiz oranı -0,5 10.09.2020 14:45 EU ECB Refinansman faiz oranı 0 10.09.2020 14:45 EU ECB Kredi faiz oranı 0,25 10.09.2020 15:30 US Haftalık isşizlik başvuruları 881000 10.09.2020 15:30 US Bir önceki haftanın işsizlik başvurularının revizesi 1011000

BİST 100:

Dün endeksin 1099,68 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1099,81 ve en düşük 1087,49 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,93 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 17,8945 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1082,29 - 1074,97 - 1064,72

Direnç: 1099,86 - 1110,11 - 1117,43

Şirket Haberleri:

Şekerbank (SKBNK, Sınırlı Negatif): Banka, 1.158mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 702mn TL (%60,62) oranında artırılarak 1.860mn TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 7 yıl geri ödemesiz toplam 23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi'nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Söz konusu projenin kredi anlaşması Dünya Bankası ile VakıfBank arasında 09.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Petkim (PETKM, Nötr): Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422,4mn TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT): Şirketin duran varlıkları içerisinde olan ve daha önceden yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir'e verilen yetki doğrultusunda Isparta ili Süleyman Demirel organzie sanayi içerisinde olan ve değerleme raporu 14.000.000,00 TL. olan arsa ve fabrika binasının bu değerden az olmamak üzere satışı için alıcılar ile Mehmet Bedir tarafından görüşmelere başlanmıştır.

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Nötr): Şirket iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020'ye alındığı duyurulmuştur.

Orge Enerji (ORGE): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.'den talep ettiği 788bin TL + KDV tutarında Genel Gider Kar farkının işverence kabul edildiği bildirilmiştir. Böylece Epique Island Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 23mn TL+KDV ve 986,9bin USD+KDV tutarına ulaşmıştır.

Metro Petrol (MEPET): Mepet Petrol A.Ş. ile Petrol Ofisi A.Ş. arasında; Mepet A.Ş.'ye ait olan Selimpaşa Kuzey ve Selimpaşa Güney Akaryakıt istasyonlarının bayilik sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşma sağlandı. Sözleşme 27.11.2020-26.11.2023 tarihleri arasında geçerli olup toplam 3 yıllıktır. Sözleşmeye

istinaden; Selimpaşa Kuzey Akaryakıt İstasyonu için yıllık 2.650.000-TL bedelle, üç yıllık 7.950.000- TL, peşin satış destek primi ve Selimpaşa Güney Akaryakıt İstasyonu için yıllık 1.600.000-TL bedelle, üç yıllık 4.800.000-TL, peşin satış destek primi olmak üzere toplamda 12.750.000-TL+KDV peşin satış destek primi 2020/Kasım ayı içerisinde Mepet A.S. Tarafından Petrol Ofisi A.Ş.'ye fatura edilerek tahsil edilecektir.

Doğan Holding (DOHOL): Holding doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 09.09.2020 tarihinde, 13,00 - 13,27 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 13,14 TL) 100.000 adet satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. sermayesindeki payı 09.09.2020 tarihi itibariyle %77,05 oldu.

Enka İnşaat (ENKAI): Şirket geri alım programı kapsamında 6,68 TL fiyattan 95.224 TL nominal tutarlı hisse alımı gerçekleştirdi.

USDTRY:

Güne 7,4889 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,4791 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,4778 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,4778 - 7,4669 - 7,4568

Direnç: 7,4988 - 7,5089 - 7,5199

EURTRY:

Güne 8,8397 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8477 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 8,8720 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 8,8086 - 8,7729 - 8,7453

Direnç: 8,8720 - 8,8996 - 8,9353

EURUSD:

Güne 1,1803 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1831 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1840 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1760 - 1,1716 - 1,1680

Direnç: 1,1840 - 1,1877 - 1,1921

XAUUSD:

Güne 1947 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1944 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1927 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1927 - 1908 - 1896

Direnç: 1958 - 1970 - 1988

BRENT:

Güne 40,79 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,12 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 41,64 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 39,83 - 38,83 - 38,02

Direnç: 41,64 - 42,44 - 43,44