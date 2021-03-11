banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı
Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Yargıtay flaş FETÖ kararı! 160 sanık serbest
Yargıtay flaş FETÖ kararı! 160 sanık serbest
'Evlenince kilo almayın, Melania gibi olun' diyen vaiz görevden uzaklaştırıldı
'Evlenince kilo almayın, Melania gibi olun' diyen vaiz görevden uzaklaştırıldı

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin tanıtımı yapıldı

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin Türkiye tanıtımı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Yeni V-Serisi, Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı.

Ekonomi 11.03.2021, 14:16
2
Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin tanıtımı yapıldı

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin Türkiye tanıtımı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Yeni V-Serisi, Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı.

Premium segmentte yer alan, müşterilerine yüksek konfor sunan Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, “Eşsiz V Ötesi” sloganıyla Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Yeni V-Serisi’nin Türkiye tanıtımı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, yeni serinin özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ettiğini belirterek, "Hem ailelere hem de iş kullanımına uygun arka bölümü, katlanabilir masası, yüz yüze bakabilen Nappa deri koltukları, panoramik açılabilir cam tavanı ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin, premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan Yeni V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC ile müşterilerin taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.

“V-Serisi’nin, premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz”

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “5 bin 175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni seri, özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz. V-Serisi, arka bölümde rahat ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatacak” dedi.

Yeni serinin özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Tasarımcılar, güncel Mercedes-Benz binek otomobil modellerinin iç tasarım felsefesini yeni V-Serisi’ne uyarlamak için özel bir çaba sarf etti. Yeni V-Serisi’nin iç mekanı, markanın güncel tasarım anlayışını sürdürüyor. Yeni serinin arka bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve bardaklıklar ile konfor ve ergonomi seviyesi bir üst noktaya taşınıyor. V-Serisi, sunmuş olduğu Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej Nappa Deri ile iç mekana modern bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde, kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan süslemeler de kabin içerisindeki modern ve zarif görünümü destekliyor. Sportif bir görünüme sahip türbin şeklindeki havalandırma ızgaraları ile 5 inç ekrana sahip gösterge paneli kullanıma sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım yaklaşımı sayesinde sürücüler, fonksiyonlara kolayca erişim sağlayabiliyor.

Yeni V-Serisi, ergonomik özelliklerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleriyle de dikkat çekiyor. Sahip olduğu Thermotronic kliması sayesinde araç içi sıcaklığı, sürücü, ön yolcu ve arka bölüm olmak üzere 3 bölüm için ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

9G-Tronic otomatik şanzıman da Yeni V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar, Dynamic Select sürüş karakter seçim fonksiyonu ile ’Konfor’ ve ’Sport’ sürüş modlarından birini seçebiliyor ve şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini de kişiselleştirebiliyor.

Yeni V-Serisi’nde yer alan sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 237 BG (176 kW) güç ve 500 Nm tork (karma yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 171-224 gr/km) üretiyor. Anlık olarak kullanıma sunulan 30 Nm ilave tork değerinin de katkısıyla bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 9,4 saniyede tamamlayabiliyor ve 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni nesil motor, daha çevreci olurken aynı zamanda çok daha düşük ses ve titreşim seviyesiyle sürüşe katkı sağlıyor. Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması Nanoslide, motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, bir yandan yakıt tüketimini düşürürken diğer yandan ise emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor.

Standart olarak sunulan Yan Rüzgar Asistanı ile sürücü, şiddetli yan rüzgarlarda bile V-Serisi’ni yolda stabil bir şekilde sürmeye devam edebiliyor. Aktif Fren Asistanı önde giden bir araçla olası çarpışma riskini algılayabiliyor ve ilk etapta görsel ve işitsel olarak sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesiyle Aktif Fren Asistanı, sürüş koşullarına uygun olarak fren basıncını artırıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde ise otonom olarak fren yapılıyor. Aktif Fren Asistanı, aynı zamanda şehir içi trafiğinde sabit nesnelere veya yoldan karşıya geçen yayalara da tepki veriyor. Böylece kazalar önlenebiliyor veya olası kazaların etkileri önemli oranda hafifletilebiliyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20