Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin tanıtımı yapıldı

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin Türkiye tanıtımı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Yeni V-Serisi, Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı.

Premium segmentte yer alan, müşterilerine yüksek konfor sunan Yeni Mercedes-Benz V-Serisi, “Eşsiz V Ötesi” sloganıyla Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Yeni V-Serisi’nin Türkiye tanıtımı, Mercedes-Benz yöneticilerinin sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, yeni serinin özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ettiğini belirterek, "Hem ailelere hem de iş kullanımına uygun arka bölümü, katlanabilir masası, yüz yüze bakabilen Nappa deri koltukları, panoramik açılabilir cam tavanı ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin, premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan Yeni V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 BG güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC ile müşterilerin taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.

“V-Serisi’nin, premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz”

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “5 bin 175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına Yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz. Yeni seri, özellikle bireysel kullanımda standartların bir üst seviyeye nasıl taşınabileceğini işaret ediyor. Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz. V-Serisi, arka bölümde rahat ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatacak” dedi.

Yeni serinin özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Tasarımcılar, güncel Mercedes-Benz binek otomobil modellerinin iç tasarım felsefesini yeni V-Serisi’ne uyarlamak için özel bir çaba sarf etti. Yeni V-Serisi’nin iç mekanı, markanın güncel tasarım anlayışını sürdürüyor. Yeni serinin arka bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve bardaklıklar ile konfor ve ergonomi seviyesi bir üst noktaya taşınıyor. V-Serisi, sunmuş olduğu Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej Nappa Deri ile iç mekana modern bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde, kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan süslemeler de kabin içerisindeki modern ve zarif görünümü destekliyor. Sportif bir görünüme sahip türbin şeklindeki havalandırma ızgaraları ile 5 inç ekrana sahip gösterge paneli kullanıma sunuluyor. Yalınlaştırılan tasarım yaklaşımı sayesinde sürücüler, fonksiyonlara kolayca erişim sağlayabiliyor.

Yeni V-Serisi, ergonomik özelliklerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleriyle de dikkat çekiyor. Sahip olduğu Thermotronic kliması sayesinde araç içi sıcaklığı, sürücü, ön yolcu ve arka bölüm olmak üzere 3 bölüm için ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

9G-Tronic otomatik şanzıman da Yeni V-Serisi’nde yerini alıyor. Kullanıcılar, Dynamic Select sürüş karakter seçim fonksiyonu ile ’Konfor’ ve ’Sport’ sürüş modlarından birini seçebiliyor ve şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini de kişiselleştirebiliyor.

Yeni V-Serisi’nde yer alan sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 237 BG (176 kW) güç ve 500 Nm tork (karma yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 171-224 gr/km) üretiyor. Anlık olarak kullanıma sunulan 30 Nm ilave tork değerinin de katkısıyla bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 9,4 saniyede tamamlayabiliyor ve 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni nesil motor, daha çevreci olurken aynı zamanda çok daha düşük ses ve titreşim seviyesiyle sürüşe katkı sağlıyor. Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması Nanoslide, motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, bir yandan yakıt tüketimini düşürürken diğer yandan ise emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor.

Standart olarak sunulan Yan Rüzgar Asistanı ile sürücü, şiddetli yan rüzgarlarda bile V-Serisi’ni yolda stabil bir şekilde sürmeye devam edebiliyor. Aktif Fren Asistanı önde giden bir araçla olası çarpışma riskini algılayabiliyor ve ilk etapta görsel ve işitsel olarak sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesiyle Aktif Fren Asistanı, sürüş koşullarına uygun olarak fren basıncını artırıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde ise otonom olarak fren yapılıyor. Aktif Fren Asistanı, aynı zamanda şehir içi trafiğinde sabit nesnelere veya yoldan karşıya geçen yayalara da tepki veriyor. Böylece kazalar önlenebiliyor veya olası kazaların etkileri önemli oranda hafifletilebiliyor.