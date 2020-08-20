Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de

Dünyaca ünlü otomobil devi Mercedes-Benz’in yeni serisiTürkiye’de satışa sunulmaya başlıyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, kapsamlı bir şekilde güncellenen ürün ailesinin ilk temsilcisi olarak Türkiye’de satışa sunuluyor. Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “‘Markanın Kalbi’ olarak da kabul edilen ve Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye’de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yeni E-Serisi ile otomobil zekâsı artık daha heyecan verici ve dinamik hale geliyor” dedi.

Bekdikhan Yeni E-Serisi’nin Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “‘Markanın Kalbi’ olarak da kabul edilen ve Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye’de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni E-Serisi Sedanın gerek tasarım, gerekse de teknoloji noktasında bir kez daha güncellendiğini söyleyen Bekdikhan, “Yeni E-Serisi’nin dinamik görüntüsüyle, heyecan uyandıran yenilikçi tasarımı kadar kaliteli ve nitelikli iç mekânıyla da dikkatleri üzerine çekeceğine inanıyoruz. E-Segmenti’ne adını veren E-Serisi modellerimiz Türkiye’de her zaman bu klasmanın en iyi tekliflerinden birini sunarak en fazla tercih edilen otomobillerinden oldu. Mevcut durumda Yeni E-Serisi Sedan’ın satışlarına başlarken kasım başında satışa çıkarmayı planladığımız Coupé ve Cabriolet seçenekleriyle de iddiamızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. dedi.

Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754 bin 500 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.