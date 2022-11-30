Yeni matrah düzenlemesi araç alan ve satanı umutlandırdı

Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) matrahlarında yapılan düzenlemenin ardından sıfır araç alımında kolaylık sağlanacağını duyan vatandaşlar ikinci elde düşüş olur umuduyla oto pazarlarının ve galerilerin yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenerek 6417 sayılı kararla düzenlenen ÖTV matrahları yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da hem araç satacakların hem de araç alacak vatandaşların yüzünü güldürdü. Sıfır araçlarda daha çok tercih edilecek olan matrah düzenlemesini fırsat bilen vatandaşlar ikinci elde de fiyatın düşmesini umut ederek oto pazarların yolunu tuttu. Kimi vatandaşlar araçlara pazarlık yaparken, kimi vatandaşlarda matrah düzenlemesinin 2 haftaya kadar ikinci ele yansıyacağını savundu. Galerici esnafı bu düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirtirken, araç alacak vatandaşlarla aynı düşüncede olarak matrah düzenlemesinin erkenden umutlandırdığını belirtti. Galericiler matrah düzenlemesinin kısa sürede ikinci el piyasasına da yansıyacağını düşünüyor.

Oto pazarında erken saatlerde hareketlenme olsa da ÖTV matrah düzenlemesinden fazla sonuç alınmadığını ve ileriye dönük düşüncede hükümeti desteklediğini belirten galerici Aşır Sevinç (36), “ÖTV indirimi şu an ikinci el araçlara pek yansımadı. Pazarda bir canlılık yok, hala eski durumundaki gibi ama ÖTV indirimi sadece şu anda sıfır araç satan bayilere, büyük bayilerin işine yarayacak. Bizde bir canlılık bekledik ama ikinci el araç piyasasında pek bir canlılık göstermedi. Bugün Pazar yerine erken saatlerde esnaf ve müşterilerimiz geldi. Bizde yerimizdeydik ama herkes geldi ÖTV indiriminden hiç kimse ikinci el araç piyasasında umduğunu bulamadı. Çünkü bu ikinci el araç piyasasına yansısa bile çok geç ve az bir şekilde yansıyacak. Sadece sıfır araç satan araç bayilerine yansıyacak bunlar ama sonuç olarak hükümetin bu yaptığı çok güzel bir şeydir. Bunu da bir şekilde destekliyoruz. Çünkü ilerde bu ikinci el piyasasına az da olsa yansıyacağını zannediyoruz” dedi.

ÖTV matrah düzenlemesini desteklediğini ve ikinci ele yansıma beklediğini belirterek otomobil üreticilerinin zam yapmasını da beklediğini anlatan Hacı İsmail Yıldız (61), “Şimdi hükümet ÖTV indirmekle güzel bir şey yaptı. Piyasanın canlanmasına vesile olacaktır. Ufak bir hareketlilikte gözlemleniyor yani piyasada, ikinci ele yansıması hemen olmasa bile bir iki hafta sürer. Tahmin ediyorum. Ama ÖTV konusunda benim endişem şu hükümet kendi vergisinden feragat ediyor. Otomobil üreticileri önümüzdeki günlerde bu inen ÖTV kadar zam yaparlarsa hiç şaşırmam” diye konuştu.