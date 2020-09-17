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Yeni marka ile deniz giyiminde lüks segmente geçiş

YERLİ MARKA İLE DENİZ GİYİMİNDE LÜKS SEGMENTE GEÇİŞ

Ekonomi 17.09.2020, 12:59
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Yeni marka ile deniz giyiminde lüks segmente geçiş

Deniz giyiminde yerli marka ile lüks segmenti Avrupa’ya taşımayı hedefleyen İş adamı Hüseyin Yolcu, modanın beşiği ülkelerde mağaza açma hedeflerinden bahsetti.

İş adamı Hüseyin yolcu Granz Tekstil çatısı altında deniz giyimine yönelik yeni lüks markası Lagranze’yi tüketicilerle buluşturdu. Çok yakında Ege’deki turistik bölgelerde mağazalar açmayı planladıklarını söyleyen Yolcu, sonraki süreçler Almanya, ingiltere, Fransa gibi modanın beşiği olan ülkelerde de mağazalar açmayı hedeflediklerini vurguladı. A plus segmenti hedef alan marka; kadın ve erkek şortundan bayan bikini ve mayosuna pareolardan erkek gömleklerine kadar pek çok seçenek sunuyor.

Pandemiden sonra kalkan kısıtlamalar ile iç piyasanın canlanmaya başladığını söyleyen Hüseyin Yolcu, bu yaz aylarında yerli turistin tekstile ve turizme ilaç olacağını, evde kalma sürecinde sıkılan insanların tatil yapmak için mutlaka alışveriş yapacaklarını sonrasında da tatil beldelerini dolduracaklarını belirtti. Yurt içi satışlarının hareketlenmeye başladığı için bu kanıya vardığını ifade eden Yolcu, yeni markası Lagranze için büyük marka zincirlerinden şimdiden talepler gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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