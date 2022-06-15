Yeni mahsul buğday borsada

2022 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile borsa üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde; Büyükdöllük köyünden Kadir Bilir’e 1,5 ton buğday, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından 10 bin 600 TL/ton fiyat üzerinden satıldı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Kadir Bilir’i kutlayarak günün anısına hazırlanan plaket ile 100 litre mazot hediye etti.