Yeni kredi kartının adını ve tasarımını gençler belirleyecek

Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin hizmetine sunacağı yeni kredi kartına isim belirlemek ve tasarımını yapmak üzere gençlere çağrıda bulundu.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin hizmetine sunacağı yeni kredi kartı için hem isim hem de tasarım fikirlerini ortaya koyacak genç yeteneklere çağrıda bulundu. Bu kapsamda üniversite öğrencileri, 1 Mayıs tarihine kadar Kuveyt Türk Fikrinn Platformu üzerinden yarışma başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın belirli aralıklarla tematik çağrılarda bulunarak farklı fikirleri değerlendirdiği Fikrinn Platformu üzerinden “Senin elinden..” mottosuyla duyurulan kart tasarım yarışmasına tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Yarışmaya, elle çizim yapılan görseller dahil farklı formatlarda hazırlanan tasarımlarla katılım sağlanabiliyor. Yarışmanın sonraki aşamalarında tasarım ve isim seçimi de yine gençlerin oylamalarıyla yapılacak. Böylece gençler, banka ile katılım finans sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’de kendi kredi kartlarını, ismi de dahil olacak şekilde tamamen kendileri tasarlamış olacak. Yarışmada ilk 3’e giren tasarımların her birine 5 bin TL ödül takdim edilecek. Kuveyt Türk, gençlere yönelik yeni kredi kartını sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında geri dönüştürülmüş malzemeden üreterek hizmete sunacak.

“Gençlerin yenilikçi fikirlerine ve sanatına güveniyoruz”

Gençlerden, kendi kullanacakları kredi kartıyla ilgili isim ve tasarım fikirlerini heyecanla beklediklerini belirten Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla ortaya koyduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sektördeki öncü konumumuzu sürdürürken, kurduğumuz platformlarla da finans dünyasına yeni bakış açıları getiriyoruz. Yakın zamanda kurduğumuz Fikrinn Platformu da bu amaçla hizmet vermektedir. Özellikle gençlerimizin, girişimcilerin ve müşterilerimizin Fikrinn Platformu aracılığıyla yenilikçi fikirlerini bizimle paylaşmalarını çok önemsiyoruz. Gençlere yönelik yakın zamanda hayata geçireceğimiz yeni kredi kartımızın isim ve tasarımı konusunda bir yarışma düzenleyerek gençlerimizin fikirlerini almak istedik. Gençlerimiz, yeni kredi kartımızla ilgili isim ve tasarım önerilerini Fikrinn Platformu üzerinden bize ulaştırabilecek. Banka olarak, bu yarışmayla, gençlerimizin kendi kredi kartlarının isim ve tasarımını kendilerinin belirlemesini arzu ediyoruz. Bize ulaşan isim ve tasarımları, jürimizin ilk 20’yi belirlemesinden sonra gençlerimizin onayına sunacağız ve ilk 3 bu şekilde belirlenecek. Böylece dereceye giren isim ve tasarımları gençlerimiz kendileri belirlemiş olacak. Gençlerimizden etkileyici ve farklı tasarım ve isimleri büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

Yarışmaya başvuruların Kuveyt Türk’ün Fikrinn Platformu fikrinn.kuveytturk.com.tr üzerinden yapıldığı belirtildi.