YENİ HAFTADA YURTİÇİ GÜNDEM ÖN PLANDA OLACAK

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EUR/USD 1,1850’nin üzerinde tutunuyor. Fed toplantısının ardından ilk etapta dalgalanan sonrasında ise net bir yöne doğru hareket etmekte zorlanan parite 1,1850’nin üzerinde tutunarak güç toplamaya çalışıyor. Parite açısından bu haftanın en önemli konu başlığını ise hem Euro Bölgesi hem de ABD’den gelecek olan öncü PMI rakamları oluşturuyor. Verilerin belirgin bir iyileşme göstermesi beklenmese de büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin üzerinde net şekilde kalmaya devam edecekleri öngörülüyor. Teknik açıdan baktığımızda ise paritenin kısa vadede 1,2000 seviyesini aşacak momentuma sahip olmadığını düşünmeye devam ediyoruz