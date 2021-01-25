YENİ HAFTADA GÜNDEM YOĞUN

Yeni haftada yurtiçinde TCMB’nin Perşembe günü açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu öne çıkarken yurtdışında ise FOMC toplantısının yanında ABD dördüncü çeyrek büyüme rakamı ve mali teşvik paketine ilişkin görüşmelerin haftanın seyrini belirleyeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyon Raporu ile TCMB’nin güncel enflasyon tahminlerini görme şansı bulacağız. Son raporun yayımlandığı Ekim ayında TCMB’nin 2021 için yıl sonu enflasyon tahmini 3,2 puan artışla %9,4 olarak belirlenmişti. Söz konusu tarihten bu yana TL’de yaklaşık %10 oranında değer kazanımı yaşanırken enflasyon beklentilerinde ise önemli bir değişim gerçekleşmedi. Dolayısıyla bunun TCMB’nin tahminlerine nasıl yansıdığını izleyeceğiz. TCMB ayrıca Enflasyon Raporu ile zaman zaman para politikasına ilişkin sinyaller de verebiliyor. Bu noktada son toplantısında faizleri sabit tutan ancak sıkı para politikasının uzun süre devam edeceğine vurgu yapan TCMB’nin önümüzdeki aylarda daha fazla sıkılaştırmaya ne derece yakın olduğunu anlamaya çalışacağız.

Pandemi ile mücadele çerçevesinde oldukça güçlü adımlar attığı için Fed’in ise bu haftaki toplantısında para politikasına ilişkin yeni bir adım atması beklenmiyor. Bu noktada sıklıkla konuşulduğu için Fed Başkanı’nın toplantı sonrasında daha çok tahvil alımlarının azaltımına ilişkin ipucu verip vermeyeceği takip edilecektir.

Veri tarafında ise 2020 son çeyreğine ait GSYH rakamı öne çıkıyor. İstihdamda son dönemde yaşanan ivme kaybı ve tüketici harcamalarındaki zayıflık beklentileri olumsuz yönde etkilese de son çeyrekte büyümenin %4’e yakın olacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta ayrıca 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin Temsilciler Meclisi’nde komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Görüşmelerin ne yönde ilerlediği ve paketin tamamının revizyona uğramadan onay alıp alamayacağı piyasaların odaklanacağı ana konu başlıklarından biri olacaktır. Kaldı ki, paketin Sento’dan da onay alması gerekiyor. Ancak kimi Demokratların bile paketin bu haline karşı çıktığını düşünürsek 1,9 trilyonun mevcut haliyle Kongre’den onay alması kolay görünmüyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da bilanço sezonu başlıyor. Borsa İstanbul’da 2020 yılı son çeyrek bilançolarının açıklanmasına bugün ARCLK ile başlanacak. Şirketin 891 milyon TL net kâr açıklamasını bekliyoruz. Haftanın devamında ise Perşembe günü GARAN’ın finansal sonuçlarını takip edeceğiz. Bilançoların yoğunluk kazanması ile birlikte hisse bazlı hareketliliğin de ilerleyen günlerde artacağını tahmin ediyoruz. Endeksin genel görünümüne baktığımızda ise 1540 desteğinin altının test edilmeye başlanmasının negatif sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada hafta içinde bu seviyenin üzerinde kalınıp kalınmayacağı oldukça önemli. Öyle ki, tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte 1540’ın altında yapılacak kapanışlar kısa vadeli görünümün zayıflamasına neden olabilir.



EUR/USD yeni haftaya 1,22’nin altında başlıyor. Bir yandan ABD’de mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin yüksek olması bir yandan da ECB’nin geçen haftaki toplantısında verdiği mesajlar paritenin kısmen de olsa güç kazanmasını sağladı. Bu da paritenin Cuma günü hafta içindeki zirve seviyelere yükselmesini sağladı. Yukarı yönlü eğilim güç kazanmış olmakla birlikte şimdilik net bir yön değişimi olduğunu söylemek zor. Bunun gerçekleşmesi için paritenin bu hafta 1,2220 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. ABD’de teşvik paketi ile ilgili negatif bir haber akışı ortaya çıkmaz ise böyle bir senaryoda paritenin bir sonraki direnç noktası olan 1,2350’yi hedeflemesi beklenebilir. Ancak teşvik paketinin mevcut hali ile Kongre’den onay almasının kolay olmadığını tekrar hatırlatmak istiyoruz.

TL kazanımlarını korumakta zorlanıyor. TCMB geride bıraktığımız haftada gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmemiş olsa da verilen şahin mesajların ardından USD/TL’nin 7,35 seviyesine doğru geri çekildiğini görmüştük. Ancak küresel risk iştahının ivme kaybetmiş olması ile TL’nin kazanımlarını korumakta başarılı olamadığını görüyoruz. Kaldı ki toplantı sonrasında TL’de yaşanan değer kazanımına karşın teknik görünümde anlamlı bir değişim gerçekleşmemişti. Bu kapsamda kur uzun süredir olduğu gibi 7,30-7,50 bandına sadık kalmaya devam ediyor. Söz konusu bant herhangi bir yöne kalıcı olarak kırılmadığı sürece görünümde anlamlı bir farklılık oluşmasını beklemiyoruz.





Ons altın destek arayışını sürdürüyor. Geçen hafta 1875 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise gerek ABD’de mali teşvik paketine ilişkin soru işaretleri gerekse tahvil faizlerinin yönünü yukarı çevirmesinin etkisiyle kazanımlarını geri verdi. Teknik açıdan baktığımızda ilk etapta 1865 dolar seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşılıp aşılamayacağı sonraki görünümü belirleyecektir. 1865 dolar aşılmazsa yeni bir tepki gelmeden önce mevcut seviyelerden daha düşük rakamların test edilmesi olasılığını yüksek buluyoruz. Mali teşvik paketine ilişkin olası gelişmelerin yanında yeni bir adım atılması beklenmese de bu hafta Fed toplantısında verilecek mesajların da yön arayışında belirleyici olacağını tahmin ediyoruz.

