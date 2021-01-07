Yeni girişimciler aranıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2021 yılının ilk çağrı dönemini başlattığını duyurdu. Başvuruların 25 Ocak’a kadar BTM’nin internet sitesinden alınacağı belirtilirken, yenilikçi ve ticarileşebilir iş fikri olan herkesin başvuruda bulunabileceği vurgulandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2021 yılının ilk çağrı dönemini başlattı. Başvurular 25 Ocak’a kadar kabul edilecek. Girişimci olmak isteyen ve ticarileşebilir iş fikri olan herkes başvuruda bulunabilecek. Başvurular detaylı bilgilerin de yer aldığı BTM’nin web adresinden yapılabilecek.

BTM, girişimcilere daha iyi olanaklar sunduğu Fulya’daki üç bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veriyor. Bugüne kadar 10 binden fazla başvuru alan, girişimleri 172 milyon lira değerleme ile yatırım alan ve 65 milyon liradan fazla satış yapan merkez, sunduğu hizmetlerle startupların ticarileşmesinin ve ölçeklenmesinin yolunu açmaya devam ediyor. BTM’de, yenilikçi fikirlerin iş modeli haline gelmesi, büyümesi, satış yapması ve yatırım alması sağlanırken; eğitim ve seminerler, mentor desteği, satış eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demo günü etkinlikleri, yatırımcı eşleştirmeleri, 7/24 ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere tamamen ücretsiz sunuluyor.

Dünyada iş yapış şekilleri değişti

Geride bıraktığımız 2020 yılını değerlendiren ve yeni çağrı dönemi hakkında bilgi veren BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Yeni tip koronavirüs Covid-19, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu durum herkesin ve her kurumun iş görme biçimlerinde değişikliğe gitmesine neden oldu. Bazı sektörler geleceği de öngörerek bu değişimleri köklü olarak gerçekleştirdi. Covid-19, istemeden de olsa gelecek için öngörülen değişimlerin radikal bir şekilde gerçekleşmesine neden oldu. BTM girişimcileri de iş modellerini bu öngörülere göre şekillendirdi. Artık farklı bir dünya ve çok daha etkili, hayatın her alanına sirayet etmiş girişimler ve girişimciler var. Yeni çağrı döneminde de yenilikçi ve ticarileşebilir çok farklı projelerin ve modellerin başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye’den çıkacak unicornlara ev sahipliği yapmak. Kapımız her zaman olduğu gibi bu çağrı döneminde de her yeni fikre, projeye ve modele açık. Yenilikçi iş fikri olan herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.