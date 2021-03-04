Yeni girişimci ve küçük esnafa 2,2 milyon TL’lik can suyu

Bireylerin, şirketlerin ve meslek gruplarının e-ticaret alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansmana online platformlar üzerinden anında ulaşmalarını sağlayan ve Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi’yi sunan TURK Finansman AŞ ile Türkiye’nin önde gelen ödeme hizmetleri sağlayıcısı Ödeal’ın gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında dört ayda 500’e yakın yeni girişimci ve küçük esnafa ulaşıldı. Yazarkasa POS cihazlarını sıfır peşinat, sıfır faizin yanı sıra vade farksız, masrafsız ve 36 ay taksit imkânı ile alabilme fırsatı sunan kampanya kapsamında 550 kredi onaylanırken, 2,2 milyon TL’lik kredi kullandırımı gerçekleştirildi.

“YENİ İŞ BİRLİKLERİYLE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Küçük esnaf ve yeni girişimciler için ister e-ticaret ister geleneksel bayilik sistemi olsun her çalışma platformunda yeni nesil finansman modellerinin büyük önem taşıdığının altını çizen TURK Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, Ödeal ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin yeni girişimcinin ve küçük esnafın önemli bir ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Ertürk, “Yeni nesil finansman modelimiz ile Ödeal’ın yazarkasa POS müşterilerine dört ay gibi bir sürede başvuran 500’e yakın esnafa 2,2 milyon TL’lik finansman desteği sağladık. Sunduğumuz bu destek özellikle içinden geçtiğimiz zorlu süreçte esnafın bütçe yönetimine katkıda bulundu. Ödeal ile gerçekleştireceğimiz farklı iş birlikleriyle de katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

“EN ÇOK İLGİ RESTORANLARDAN”

Küçük esnafın ve yeni girişimcilerin başlangıç maliyetlerini düşürmeyi başardıklarını söyleyen Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, “ParamKredi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde üye işyerlerimiz işletme sermayelerini yazarkasa POS satın alımına bağlamadan, çok avantajlı şartlarla hemen kartlı tahsilat yapabilir hale geldiler. Başvuru gerçekleştiren üye işyerleri içinde en fazla rağbet %54 ile restoran ve gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerden geldi. Bunu sırasıyla giyim, kuaför, berber ve güzellik salonlarıyla mobilya sektörleri takip etti.