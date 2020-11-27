Yeni ekonomi yönetimi TÜSİAD ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Elvan görüşme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada verimli bir toplantı olduğunu söyledi.

Elvan, “Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.



Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ise, “İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz” dedi.

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek.

TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılacağı öğrenildi.

Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’lar ile devam edecek.