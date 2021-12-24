Yeni düzenlemeyle 30 milyon vatandaş daha cazip fiyat ve koşullarda elektrik kullanabilecek

İSTANBUL (AA) - Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, elektrik piyasasında yapılan değişiklikle birlikte yaklaşık 30 milyon vatandaşın elektrik tedarikçisini değiştirerek daha cazip fiyat ve koşullardla elektrik kullanabileceğini bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 2022 yılı için serbest tüketici limitini yıllık 1100 kilovatsaat tüketim olarak belirlemesiyle aylık elektrik faturası 82 lira ve üzerindeki tüketicilerin elektrik tedarikçisini değiştirebilme hakkı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, ortalama bir evin elektrik tüketiminin yıllık 1800 kilovatsaat olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kararla birlikte yaklaşık 30 milyon vatandaşın elektrik tedarikçisini değiştirerek daha cazip fiyat ve koşullarla elektrik kullanabileceği kaydedildi.

Kademeli elektrik tarifesinin koşullarının EPDK tarafından yapılacak çalışma ile netleşeceği anımsatılan açıklamada, ilk başta iki ayrı kademe belirlenerek ayda 136 lira ve altında elektrik faturası ödeyen vatandaşların alt kademede kalması, bu tutarın üstünde tüketenlerin ise üst kademeye alınmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, böylece alt segmentte kalan yaklaşık 7 milyon tüketici, mevcuttan daha ucuz birim fiyattan elektrik tüketirken, üst segmentteki 30 milyon vatandaşa uygulanacak elektrik fiyatları tükettikleri elektriğin maliyetine göre belirleneceğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcutta evlere uygulanan elektrik fiyatının gerçek elektrik maliyetlerinden yaklaşık yüzde 150 düşük kalması nedeniyle kademeli tarifede üst segment fiyatlarının bu maliyet farkına paralel olarak belirlenmesi ve 1 Ocak'ta tüketici elektrik fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Tüm bunlar ilk bakışta tüketicilere yüksek zam olarak yansıyacak gibi görülse de aslında bu uygulama elektrikteki çapraz sübvansiyon uygulamasına, yani iş yerlerinin ev elektrik fiyatlarının maliyet farkını üstlenmesi durumuna son verecek. Elektrik maliyetinin en yüksek olduğu evlere gerçek maliyetin yansıtılması ve yükün üretici ile esnafın sırtından alınması tüm mal ve ürünlerin fiyatının düşmesine neden olacak ve elektrik piyasasında fiyatlandırma daha hakkaniyetli bir yapıya kavuşmuş olacak. Bu uygulama aynı zamanda elektrik piyasasındaki serbest piyasa dinamiklerinin yeniden çalışmasını sağlayarak orta vadede fiyatların düşmesi ile sonuçlanacak. Bu doğrultuda 2022 yılında serbest tüketici sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım elektrik piyasasında uzun süredir uygulanan çapraz sübvansiyondan, yani iş yerlerinin ev abone gruplarını sübvanse etme sisteminden yavaş yavaş vazgeçildiğini vurgulayarak, "Tüketici enflasyonuna ciddi olumsuz etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması, tüm ürün ve hizmet fiyatlarının ucuzlaması ile sonuçlanacak. Unutmamak gerekir ki Avrupa ülkelerinde üretici ve esnafın elektrik fiyatı, özellikle evlerden iki kat daha düşük tutuluyor, Avrupa ekonomilerinin durumu da ortada. Buna ilave olarak ülkemiz koşullarında kademeli tarife uygulamasının son derece akıllıca düzenlenmiş bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Neticede sosyal devlet mantığı ile düşük gelirli tüketicilerin bir şekilde korunması şart ancak diğer tüketicilerin de kullandıkları elektriğin maliyetine katlanması ve tasarrufa teşvik edilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TRT payının kaldırılmasının ise elektrik faturalarına etkisi oldukça az olsa da bu konudaki tartışmalara ve itirazlara son verdiğini belirten Kırım, "2022 yılı elektrik piyasası için önemli bir yıl olacak, temennimiz ve yapılan geliştirmelerden anladığımız otoritelerin geçmişteki tecrübelerden gerekli dersi çıkarttığı ve önceki hataların tekrarlanmayacağı yönünde." ifadesini kullandı.