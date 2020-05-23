Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek

TURGAY ERDEM GENÇLİĞİMİZ VE GELECEĞİMİZ BAŞLIKLI SEMİNERDE KONUŞTU

Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek

TURGAY ERDEM GENÇLİĞİMİZ VE GELECEĞİMİZ BAŞLIKLI SEMİNERDE KONUŞTU

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:50
6 Okunma
Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek

Nilüfer Belediyesi’nin “Gençliğimiz ve Geleceğimiz” başlığıyla düzenlediği web seminerinde, salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençlerin rolü değerlendirildi. Katılımcılar gençlere, yeni dünya düzenine uyum sağlamaları için birden fazla alanda uzmanlık kazanmaları önerisinde bulundular.

Nilüfer Belediyesi, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde web semineri (webinar) dizisi başlattı. “Gençliğimiz ve Geleceğimiz” başlığıyla gerçekleştirilen web seminerlerinin ilkine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, akademisyen, gazeteci-yazar Dr. Fatoş Karahasan, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile gençlik politikaları çalışanı Hande Nur İpek konuk oldu. Nilüfer Belediyesi’nin Facebook, YouTube ve Twitter’daki sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan seminer, binlerce kişi tarafından izlendi. Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz’ün moderatörlüğünü yaptığı web seminerinde konuşmacılar, “Salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençler” konusunu ele aldı. Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanılan sorunların konuşulduğu web seminerinde, çözüm önerileri de paylaşıldı.

Koronavirüs pandemisinin, yeni bir dünya düzenine doğru değişimi tetiklediğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, süreçle birlikte toplumsal yaşantıların, alışkanlıkların, önceliklerin ve hedeflerin değiştiğini ifade etti. Koronavirüs salgınının toplumlara, risk yönetimine hazırlıklı olunmadığını da gösterdiğini vurgulayan Başkan Erdem, “İlk normalleşme sürecinden sonra bizim de yapmamız gereken en önemli çalışmalardan birisi, risk yönetimi konusunda eğitim almak ve vermek olacaktır. Bunu, gençlik üzerinden de sürdürmemiz gerekiyor. Mutlaka risk yönetim biçimini toplumsal olarak oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Pandemi sürecinin alışkanlıkları da değiştirdiğini belirten Erdem, “Salgın sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma, videokonferans uygulamaları gibi yenilikler hayatımıza girdi. İnsanları bir araya getiren, sosyalleştiren kültürel etkinlikler bile dijital platformlara taşındı. Dijitalleşme daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Nilüfer Belediyesi olarak bizim çocuklar için açtığımız kodlama atölyesinin ne kadar yerinde bir uygulama olduğunu bu süreçte bir kez daha anladık. Çocuklarımızı önümüzdeki dijital çağın yeni aktörleri olarak yetiştirmek için bu alandaki eğitimleri artırarak gerekeni yapacağız. Gençlerin bu alanda kendilerini eğitmeleri gerekiyor” dedi.

“Gençlere yeni iş alanları açılması gündeme gelecek”

Salgın sürecinin yol açtığı ekonomik olumsuzluklara da değinen Başkan Erdem, şöyle konuştu; “İşten çıkarmalar yaşandı ve varolan işsizlik sorunu büyüdü. Zaten varolan ekonomik krizin etkileri büyüdü. Öyle görünüyor ki salgın bittikten sonra da işsizlik artacak. Gençleri bekleyen en büyük sorun bu. Bugün hayatımızda olan bazı meslekler gelecekte ortadan kalkabilir, çağın yaşattığı yeni meslekler doğabilir bunları görüp o yönde kendilerini hazırlamaları gerek. Örneğin Türkiye tarım potansiyeli çok zengin bir ülke bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde herkes anladı. Biz bunu zaten öngördüğümüz için tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Kırsalda çiftçileri kooperatifimizle yeniden üretime teşvik etmek için çabalıyoruz, yerli tohumu yaşatmak yaygınlaştırmak için çabalıyoruz ve ayrıca kent merkezinde de halkımızı balkon tarımına teşvik ediyoruz. Gençlerin kesinlikle bu alana yönelmesi gerek. Gelecek tarımda. Bu alanda yapılan yatırımların kesinlikle getirisi yüksek olacak. Gençler mutlaka tarımsal üretim konusunda kendilerini yetiştirsinler ve bu alanda üretime katılmanın yollarını arasınlar. “

İpek: Gençlerle birlikte çalışılmalı

Gençlik politikaları konusunda çalışan, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi eski Eş Başkanı Hande Nur İpek de, bu süreçte gençlerin eğitim, ekonomi ve sosyal alanda yaşadığı hak kayıplarına ve adaletsizliğe değindi. Pandemi döneminde gençlerin birçok belirsizlikle de mücadele ettiğinin altını çizen İpek, gençlerin online örgütlenmelerinde seslerini duyuramadığını vurguladı. Gençlere danışılmadan alınan kararların da belirsizliklere neden olduğunu ifade eden İpek, gençlerde gelecek kaygısının arttığını vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari işletime geçiyor
Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari işletime geçiyor
"Girişimcilik endeksi ile şirketler daha büyüyecek"
"Girişimcilik endeksi ile şirketler daha büyüyecek"
Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü
Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü
Bakan Karaismailoğlu: YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor
Bakan Karaismailoğlu: YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor
Bakan Selçuk: '402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik'
Bakan Selçuk: '402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik'
Halkbank 82 yaşında: Salgınla mücadeleye destek 59 milyar TL'ye ulaştı
Halkbank 82 yaşında: Salgınla mücadeleye destek 59 milyar TL'ye ulaştı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Dolar ve Euro kuru ne kadar? 22 Mayıs güncel döviz fiyatları
Dolar ve Euro kuru ne kadar? 22 Mayıs güncel döviz fiyatları
Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız
Bakan Albayrak: Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız
Kestel’de bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı
Kestel’de bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde
Trump işsizlik maaşının uzatılmasına karşı
Trump işsizlik maaşının uzatılmasına karşı
Türkiye'nin en büyüğü! TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi açıldı!
Türkiye'nin en büyüğü! TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi açıldı!
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü
Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor
Buğday hasadı başladı, çiftçinin yüzü gülüyor
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı
Sektörel güven endeksleri açıklandı!
Sektörel güven endeksleri açıklandı!
Bakan Selçuk duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak
Bakan Selçuk duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak
ABD-ÇİN GERİLİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR
ABD-ÇİN GERİLİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR
Prof. Dr. Alkin: "Merkez faizde mantıklı davrandı"
Prof. Dr. Alkin: "Merkez faizde mantıklı davrandı"

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim