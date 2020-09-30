Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana teması

YD, YN, YE

Bugüne kadar ki münazaralara baktığımızda ilk gün tartışmada iyi performans sergileyemeyen adaylın başkan seçildiği istatistikleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü mevcut başkanlar genelde savunmada kaldıklarından rakipleri daha rahat oluyor.

Bıden’la Trump arasında %12’lerde olan fark dün THE USC DORNSIFE ELECTION "DAYBREAK" POLL’a göre %9’a gerilemiş durumda. Diğer taraftan ise

https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/ bakarsak son günlerde fark %6 ile %2 arasına kadar düşmüş durumda . Dolayısıyla münazaralar seçmen üzerinde çok etkili olacak. Genel beklenti ;Bıden pek de uzun süreli bir konuşmayı götürebilecek kapasiteye sahip değil. Trump’da bu yüzden Bıden’a doping testinden hangi ilaçları kullandığına hatta oğlunun iş ilişkilerinden dolayın da oğul üzerinden Bıden’a yüklenirken, Bıden’nın ise Trump’a daha çok kişisel vergi durumları ve covid’i sürecini yönetememesi üzerinden yükleneceğiydi ve öyle de oldu. Hatta Biden, i tartışma programına saatler kala geçen yıl ödediği vergi miktarını açıkladı. İlk tartışma programında gündemde Anayasa Mahkemesi’ne yeni atanacak yargıç, salgınla mücadele, ekonomi, ırkçılık ve şiddet olayları ve seçim güvenliği konuları vardı. İki aday 3 Kasım'daki seçimlere kadar Ekim ayında iki kez daha karşı karşıya gelecek.

Bıden Sunderss’dan ciddi fikir almış vergilerin arttırılmasından, sağlıkta halka sübvansiyona, eğitime para harcayacağıza kadar. Trump’un ise vergi düşürme ile ekonomiyi canlandırma politikası ve dış politikadaki şahin tutumu ki Çin’e karşı sert çıkışı diğer başkanlardan kendini ayrıştırmaktadır. Bıden kazanırsa Çin ilişkilerindeki gerilim azalırken , Trump’ın devam etmesi durumunda ise gerginliğin daha artması kaçınılmaz gözükmektedir. Diğer taraftan Trump’la olumlu birliktelik sürecimizin Bıden’la devam etmeyeceği de genel kabul görmüş bir durum olarak karşımızda bulunmaktadır.

6 aydır idare eden Amerikan halkı bir destek daha gelmezse zor durumda kalacak , halkın neredeyse yarısının bir sonraki ay için bankada 600 dolar parası var, çalışanlar bölgesel değişimler görülmekle birlikte %10 -20 aralığı işyerlerine ofislere dönebilmiş durumda, ağırlıklı restauranlar da iflaslar var covid’de ikinci dalga gelirse ve destek paketi çıkmazsa insanlar zor durumda kalacaklar.

ABD Borsalarındaki düşüşe şöyle bakalım önceki günkü kar realizasyonunun yanında dün petrol fiyatlarının %5 düşmesinin etkisi , münazara öncesi pozisyon kapama isteyenler olabilir, AB’deki vaka sayısındaki artış da ana etmenlerden biri olarak görebiliriz ki NY’daki hastalık oranı ilk defa %3’ün üstüne çıkmış durumda o haberle borsalarda satışların attığını gözlemledik.

Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı' (YEP)’de ; Her tema bir meydan okuma olarak açıklandı. YENİ DENGELENME ; Makroekonomik denge ve Finansal İstikrar. YENİ NORMAL ; E-hizmetlerin yaygınlaştırılması, Yeni finansal çözümlerin üretilmesi, Yeni çalışma modelleri oluşturulması, Dijital dönüşüme hız kazandırılması. YENİ EKONOMİ; Sürdürülebilir büyüme, Yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim, Üretim ve ihracata dayalı büyüme, Dijital ve platform ekonomisi olarak tanımlandı. Programlarda ;Kura odaklanmak yerine sanayiye, üretime odaklanıldığı belirtildi..2020 ve 2021 için ortalama dolar kuru beklentisi 6,91 ve 7,68 iken, aynı dönemler büyüme beklentisi e 0,03 ve 5,8 iken Enflasyon beklentisi ise %10,5 ve %8 ve cari işlem dengesinin GSYH’ya oranının ise %3,5 ve %1,9 açık vereceği tahmin edilmiştir. Sabah saatlerinde Resmi gazetede mevduat ve bsmv’ye yeni düzenlemeler geldi. ise Türk Lirası mevduatta yıl sonuna kadar 1 yılın üstünde mevduat yapanlardan vergi alınmayacak.

Manşette Öne Çıkanlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni ekonomi programının ana teması "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlandığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz." Dedi. Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 olarak öngörülüyor. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 tahmin edilmektedir.

· BDDK tarafından, Ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Ağustos sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 30,2 artarak 5 trilyon 845 milyar 786 milyon lira oldu. Ağustos ayında kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Sektörün net karı 42 milyar 949 milyon lira oldu.

· Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gelişmeler takip edilemeye devam ediyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar koronavirüs pandemisine karşı ABD ekonomisini destekleyecek teşvikin yeni turu için 2.2 trilyon dolarlık teklifi açıkladığı basında yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde 1)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildiği açıklandı. Yeni düzenlemede TL mevduatta ve döviz alımında vergiler indirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki karara bir geçici madde ekleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, stopaj oranları; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda %5, bir yıla kadar vadeli hesaplarda %3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak belirlendi.

Çin’de açıklanan İmalat PMI Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde 51,5 düzeyinde gerçekleşti.

Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI Eylül ayında piyasa beklentisi hafif altında 53,0 değerinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.