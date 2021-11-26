Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken yoksulluk sınırı belli oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.18 arttığını; ekimde ilk kez 10 bin TL’yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bu ay 10 bin 396 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş raporuna göre dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 902,57 TL'ye yükseldi.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 200 TL’YE DAYANDI

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas Ekim ayında da açılmaya devam etti.

Verilere göre, kasımda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 3 bin 191.6 TL’ye yükseldi.

Raporda “2021’in ilk gününden itibaren aylık 2 bin 825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır” denildi.

Rapora göre, ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı vb. şekilde satılan ekmek ortalama yüzde 20 oranında zamlandı. Raporda, önümüzdeki günlerde ekmeğin fiyatında artış beklentisi de vurgulandı.

Türk-İş hesaplamasına göre, 4 kişilik bir ailenin geçen aya göre 98 TL, geçen yıla göre 675 TL artış gösterdi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Sozcu.com.tr