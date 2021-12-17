Yeni asgari ücret Bireysel Emeklilik Sistemini nasıl etkileyecek?

Asgari ücrete gelen zamla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de değişiklikler yaşandı. Asgari ücretin yüzde 50.54 oranında zamlanıp 4253 liraya çıkmasıyla birlikte brüt Asgari Ücret de artmış oldu. Brüt asgari ücret 5004 liraya ulaşınca BES'e verilen teşvik tavanı da arttı.

2021 yılında brüt asgari ücretin 3577 lira olmasından dolayı BES'e verilen Devlet Katkısı 42 bin 924 lira ile sınırlı kalıyordu. Bir başka deyişle BES'e 1 yıl içinde 42 bin 924 lira yatırıldığında devlet Katkı olarak 10 bin 728 lirayı tasarruf sahibinin hesabına yatırıyordu. Bunu hesaplarken de 1 yıllık brüt asgari ücretin toplamının yüzde 25'ini tasarruf sahibine veriyordu.

2022 yılı için ise hesaplar değişmiş oldu. BES'deki devlet katkısı, brüt asgari ücret oranında arttı. 2022 yılında brüt asgari ücret 5004 lira oldu. Böylece bir yıllık brüt asgari ücret maaşı hesaplandığında 60 bin 48 lira ortaya çıkıyor. 2022 yılında 1 yıl boyunca BES'e 60 bin 48 lira yatıran kişi 15 bin 12 lira devlet katkısını da almış olacak. 15 bin lirayı almak için ise her ay BES'e 5 bin lira para yatırılması gerekiyor.

GÖNÜLLÜ VE OTOMATİK BES'E İKİ KAT VERİLİYOR

BES sistemine 2017 yılında dahil edilen Gönüllü BES'e de ekstradan para yatıran kişiler iki katı tutarında devlet desteği alıyor. Hem otomatik BES hem de Gönüllü BES baz alındığında devlet katısı 30 bin lira olmuş oluyor. Örnek vermek gerekirse, her iki BES sistemine 100 lira yatırıldığında toplamda 200 lira yatmış oluyor. 100 lira Otomatik BES'e 100 lira da Gönüllü BES'e yattığı için 200 liraya yüzde 25 devlet katkısı ile 50 lira alınmış oluyor. Tavandan ödendiği takdirde bu tutar 30 bin liraya çıkıyor.

KATKILAR HEMEN ÇEKİLEMİYOR

Devlet katkısını hak etmek için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalmak gerekiyor. Bu şartları karşılayanlar paranın tümünü sistemden çekebiliyor. Aksi halde ara dönemde çekilmesi halinde kesintiler oluşuyor. İlk 3 yılın sonunda BES'ten çıkanlar devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yılını doldurup çıkan yüzde 35'ini, 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar yüzde 60'ını, 10 yıl ve 56 yaş şartını karşılayanlar ise devlet katkısının tamamına sahip oluyor.