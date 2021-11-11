Yemeksepeti yeni eğitim platformu Vitamin'i devreye alıyor

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, restoranların dijital gelişimine katkıda bulunmak ve e-ticaret dönüşümlerine destek olmak amacıyla yeni eğitim platformu Yemeksepeti Vitamin'i hizmete sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, 20 yıldır iş ortağı restoranlara sunduğu fayda ve imkanlara bir yenisini daha ekledi.

Teknolojik altyapısını ve tecrübesini iş ortakları ile paylaşarak son dönemde 50 binden fazla restoranının dijitalleşmesini sağlayan Yemeksepeti, "Yemeksepeti Vitamin" adını verdiği eğitim platformu ile bu süreci bir ileri noktaya taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti CSO'su Sertaç Şener, Vitamin'e ilişkin şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana oluşturduğumuz ekosistem içindeki en önemli paydaşlarımızdan biri olan iş ortaklarımıza fayda ve imkanlar sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Son dönemde online sipariş tecrübesi olmayan 50 binden fazla restoranın dijitalleşmesine ve bu süreç içinde cirolarının artmasına destek olduk. Bu restoranların yüzde 82’sinin tekil, yani mahalle restoranlarından oluşması dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun en önemli göstergesi. Şimdi Yemeksepeti Vitamin eğitim platformu sayesinde iş ortağı restoranlarımız, sadece Yemeksepeti sistemlerini daha iyi kullanmayı değil, aynı zamanda e-ticaret pazarındaki iş hacimlerini büyütmek için doğru adımları da takip edebilme imkanı da bulacaklar."





- Platformda, video ve etkileşimli video olmak üzere 80'den fazla eğitim bulunuyor





Açıklamada yer alan bilgiye göre, yeni eğitim platformu Yemeksepeti Vitamin'de iş ortağı restoranlar için özel hazırlanan video, doküman, interaktif ve canlı yayın eğitimlerle, online yemek siparişi sektöründe bu restoranların iş hacimlerini artırmak hedefleniyor.

Platformda, video ve etkileşimli video olmak üzere 80’den fazla eğitim bulunuyor. Eğitimler içerisinde, restoranların kullandığı sipariş ve kontrol sistemlerinde yapabilecekleri tüm işlemlerin ekran eğitimleri ve en sık sorulan konular yer alıyor.

Bununla birlikte Yemeksepeti sipariş süreci ve diğer konularda restoranların kendilerini nasıl geliştirebilecekleri gibi konularda da eğitimler bulunuyor.

Yemeksepeti iş ortağı olan restoranlar Yemeksepeti Vitamin eğitim platformuna kendi kullandıkları kontrol panelinden doğrudan giriş yaparak diledikleri konuda almak istedikleri eğitimi seçebiliyor.

Yemeksepeti ile çalışmaya yeni başlayan restoranlar için başlangıç eğitimleri olduğu gibi, uzun süredir iş ortağı olan restoranlar ise kendilerini operasyonel anlamında geliştirip, daha fazla ciro kazanma konusunda akıllarına gelebilecek tüm sorulara cevap bulabiliyor.

Şirket, Vitamin eğitim platformu programının bir sonraki aşamasında eğitim hizmetinin dışında restoranlara birebir dokunabilme adına restoran buluşmaları, workshop’ar ve röportajlar da dahil birçok faaliyetle restoranların dijital gelişimine bir katkıda daha bulunmayı ve e-ticaret dönüşümlerine destek olmayı hedefliyor.