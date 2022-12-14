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Yemek kartları marketlerde yasaklanıyor mu?
Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılamayacağı öne sürüldü. Binlerce yemek kartı sahibi olan çalışanlar internet araştırmalarında Yemek kartı marketlerde yasak mı? Yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak mı? sorusunu sormaya başladı. Yeni düzenleme sonrası 2023 yılında yemek ödemeleri 51 TL'den 110 TL'ye çıkarıldı.
Ekonomi 14.12.2022, 13:19
Yemek kartı marketlerde yasak mı? Yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Getirelen yeni düzenleme ile yemek kartları artık market alışverişlerinde geçerli olmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrası detaylar merak konusu oldu.
YEMEK KARTI MARKETLERDE YASAK MI?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yemek kartı uygulaması 1 Ocak 2023'te zorunluluk olmaktan çıkacak. Arzu eden işveren yemek parasını nakdi olarak hesaplara aktarabilecek.
Bununla beraber işveren talep ederse yemek kartı uygulamasına da devam edebilecek. Fakat uygulamanın devam etmesi halinde vergi istisnasından faydalanamayacak.