Yemek kartları marketlerde yasaklanıyor mu?

Yemek kartı marketlerde yasak mı? Yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Getirelen yeni düzenleme ile yemek kartları artık market alışverişlerinde geçerli olmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrası detaylar merak konusu oldu.

YEMEK KARTI MARKETLERDE YASAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yemek kartı uygulaması 1 Ocak 2023'te zorunluluk olmaktan çıkacak. Arzu eden işveren yemek parasını nakdi olarak hesaplara aktarabilecek.

Bununla beraber işveren talep ederse yemek kartı uygulamasına da devam edebilecek. Fakat uygulamanın devam etmesi halinde vergi istisnasından faydalanamayacak.