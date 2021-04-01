Yeme-içme ve perakende sektöründe istihdam beklentisi

Pandemi pek çok sektörü etkiledi. Bu dönemde özellikle yeme-içme ve perakende sektörü en çok etkilenenler arasındaydı. Alınan önlemler kapsamında alışveriş merkezleri, restoran ve kafeler uzun süre kapalı kaldı. Birçok işletme kapandı, birçok kişi işsiz kaldı. Bazı çalışanlar da kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Normalleşmeyle birlikte yemek-içme ve perakende sektörü yeniden hareketlenmeye başladı. Kısıtlamaların esnetilmesiyle ve yaz aylarının da gelmesiyle bu sektörlerin daha da hareketleneceği öngörülüyor. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama www.24saatteis.com‘in gerçekleştirdiği ankete göre, restoranlara gitmeyi özledik. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 69’u kafe ve restoranların açık kalması gerektiğini söyledi.

“Restoranların açık kalma süresi uzatılmalı”

Yeni alınan kararlara göre, restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebiliyorlar. Ancak ankete katılan kullanıcılar bu süreyi yetersiz buldu. Katılımcıların yüzde 64’ü kafe ve restoranların saat 19.00’a kadar açık kalması yeterli değil derken, yüzde 36’sı bu süre yeterli dedi. Getirilen kısıtlamalar nedeniyle pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektörü yeniden hareketlenirken istihdam oranının artması beklentisi de doğdu. Ankete katıların yüzde 67’si yemek içme sektöründeki istihdamı yetersiz bulduğunu belirtti. “Yeme-içme sektöründe çalışmak ister misiniz?” sorusuna ise yüzde 53’ü “Evet” yanıtını verdi.



Perakende sektörü için de benzer taleplerin yer aldığı görüldü. Ankete katılanların yüzde 66’sı bu sektördeki istihdamı yeterli bulmadı. Katılımcıların yüzde 63’ü perakende sektöründe çalışmak istediğini belirtti. “Yeme-içme ve perakende sektöründeki istihdam artmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 77’si evet yanıtını verdi.

Paket servise talep var

Anket sonuçlarına göre restoran ve kafelere talep kısıtlamalarda da devam etti. Alınan önlemler kapsamında uzun süre kapalı kalan kafe ve restoranlar paket servis uygulamasına geçmişti. Kullanıcıların yüzde 66’sı paket servis uygulamasını kullandığını belirtti. Paket servis uygulaması kullanılmaya bir süre daha devam edilecek gibi gözüküyor. “Ev yemeği istemediğinde ne yaparsın?” sorusuna katılımcıların yüzde 79’u eve sipariş verebileceğini belirtirken yüzde 21’i restorana gideceğini belirtti.



Alışverişi kendim yaparım ya da internetten sipariş ederim diyenlerin oranının ise eşit olduğu görüldü. Ankete göre katılımcıların yüzde 60’ı en çok giyim-elektronik alışverişlerini internetten yaptığını söylerken yüzde 40’ı gıda ve yemek siparişlerini internetten verdiğini belirtti.

“Bu sektörlerde iş artışının yaşanacağını düşünüyoruz”

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, bu sektörlerde talebin artacağını düşündüklerini belirterek şunlar söyledi:

“Pandemi döneminde özellikle yeme-içme sektörü en çok etkilenenler arasındaydı. AVM, kafe ve restoranlar uzun süre kapalı kaldı. Tabi doğal olarak bu durum çalışanları da etkiledi. İşsizlik maaşına başvuranların sayısında 2020'de yüzde 20 gibi bir artış kaydedildi. Bu dönemde geçmiş dönemlere göre, AVM içindeki işlere talep yüzde 20 düştü. Normalleşme ve yaz aylarıyla birlikte turizm, yeme-içme, gayrimenkul ve perakende sektörünün yeniden hareketleneceği düşünüyoruz. Normalleşmeyle birlikte alınan kararlara göre kafe ve restoranlar saat 19.00’a kadar hizmet verebiliyor. Özellikle garson, barista, aşçı gibi meslek alanlarında iş artışı yaşanacağını öngörüyoruz.”

“24 Saatte İş olarak hazırız”

24 Saatte İş olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız, “2021 yılında farklı sektörlerden ilanlar ile hem aday hem de işveren tarafında kullanıcıların artacağını öngörüyoruz. Özellikle yeme-içme, turizm gibi sektörler yeniden hareketlendiğinde hem eleman arayan şirketler, hem de iş arayanlar artacak ve bu noktada 24 Saatte İş’e çok iş düşecek. Pandemiyle birlikte lojistik ve kurye alanında da talep oldukça arttı. Özellikle e-ticaretteki yükseliş devam ettikçe bu alanlardaki ihtiyaç da devam edecektir. Bu alandaki ihtiyaçların en hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.