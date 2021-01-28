banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu
Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu
'Hamdi Bey' istifa etti
'Hamdi Bey' istifa etti
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Bu leylekler
Bu leylekler "Karslı"

Yeme içme sektörüne verilecek desteğin ayrıntıları

Yeme-içme sektörüne yeni destek geldi. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeye kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme var. Destek ödemelerinin can suyu olacağını belirten sektör temsilcileri HES koduyla açılmak ve KDV indiriminin sürmesini istiyor.

Ekonomi 28.01.2021, 12:23
3
Yeme içme sektörüne verilecek desteğin ayrıntıları

Korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden ‘yeme - içme’ye destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, yeme - içme sektörü için destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız” dedi.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, destek ödemelerinin sektöre can suyu olacağını belirten yeme - içme sektörü temsilcileri, KDV indiriminin 31 Aralık 2021’e kadar sürmesini ve SGK primleri konusunda da destek bekliyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişi yeme - içme sektöründe çalışıyor.

'Sektör olarak yüzde 25 isterdik'

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektöre nakit destek verilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti. Demirer, “Sektör olarak yüzde 25 isterdik. Fakat yüzde 3 ile sınırlanmış, tabii bu kaynak meselesi. Küçük işletmeleri rahatlatacak bir rakama gidebilir. Fakat orta ve üst ölçekli işletmelere çok fazla çözüm odaklı destek olmayacaktır” dedi. İşletmeler açıldıktan sonra da destek beklediklerini kaydeden Demirer, “KDV indiriminin 31 Aralık’a kadar sürmesini istiyoruz. Açıldıktan sonra net maaş bizden, SGK işçi ve işveren payının da devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

 İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, desteklerin sektöre can suyu olacağını belirtti. Yeme - içme esnafı olarak HES koduyla faaliyet göstermek istediklerini ifade eden Karabağlı, “Böyle bir önlem alınırsa bize daha büyük bir artı değer katacak diye düşünüyorum. Kurala uymayan esnaf cezalandırılsın ama iyi niyetli esnaf da mağdur olmasın” dedi.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ise şunları söyledi:

“Desteği sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Orta ve alttaki esnaf için de çok önemli bir destek olacak. Bu desteği yanı sıra HES koduyla açılma talebimiz var. TSE ile de restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik iş birliğimiz var.”

Hijyen kurallarına uymayan yeme - içme işletmelerine yönelik bir komisyon kurulmasını da talep ettiklerini söyleyen Bingöl, Bilim Kurulu’yla restoran ve kafelerdeki standartları da belirlemek istediklerini sözlerine ekledi.

'Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek'

Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13