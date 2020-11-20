Yeme-içme sektörü salgın döneminde çıkış yolu arıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimizin yanındayız. Onların sıkıntılarının çözümü için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında daha ilk kapatma kararının sıkıntılarını atlatamadan ikinci kez kapatma kararıyla karşı karşıya kalan yeme-içme sektörü, işletmelerini pandemi sonuna kadar açık tutabilmek için çıkış yolu arıyor. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 40 No’lu Pastacılar Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi ile 60 No’lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcisi Meclis ve Komite üyeleri, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ederek, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin sektör üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verip, sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini aktardılar. Yeme-içme sektörünün ATO Başkanı Baran’a gerçekleştirdiği ziyarette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ile Genel Sekreter Gökhan Özdemir Baran’a eşlik ederken, heyette Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı İbrahim Ayhan, 40 No’lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Meclis Üyesi Doğanalp Yusuf Çifti, 60 No’lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Ayşe Nilay Çelik, Abdülbekir Yılmaz ve Yunus Demirci de yer aldı.

"Üyelerimizin yanındayız"

ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı tüm sektörleri yakından takip ettiklerini ve taleplerini vakit geçirmeden ilgili kurum ve kuruluşa ilettiklerini anlatarak, “Meslek komitelerimiz aracılığıyla Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı tüm üyelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Onların sıkıntılarının çözümü için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yeme-içme sektörü başta olmak üzere hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren sektörlerin pandemi sürecinde var olma mücadelesi verdiğini kaydeden Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası’nda hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin durumunu aktardım. Vergi ödemelerinin ertelenmesi ve kira desteği talebinde de bulundum” diye konuştu.

İşletmeleri paket servis hariç kapanan yeme-içme sektörü temsilcileri ise önlemler kapsamında serbest bırakılan paket servisinin iş hacimleri içerisinde yüzde 10’luk bir oran bile teşkil etmediğini belirterek, yaşamlarını sürdürebilmek için “can suyu”na ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. Yeme-içme sektörü temsilcilerinin talepleri şöyle:

"Turizm sektörü için verilen KGF destekli kredilerin kapsamının yeme-içme sektörü ile bu sektörün tedarikçileri ve imalatçılarının da yararlanacağı şekilde genişletilmesi. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun’da yapılandırma için baz alınan 31.08.2020 tarihinin 31.12.2020 olarak uzatılması. Yeme-içme sektörüne verilen Kısmi Çalışma Ödeneği’nin devam ettirilmesi. Kredi yeniden yapılandırılmalarında faizin yüksek tahakkuk ettirilmemesi."