Yem sanayicisi, hububatta aşırı fiyat uyarısı yaptı

Bazı bölgeler hariç bu yıl hububatta iyi rekolte beklendiğini belirten Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasayı regüle ettiği dönemde Türkşeker ve sektör dışı oyuncuların devreye girmesiyle hububatta fiyatın yüzde 10 arttığını söyledi. Bunun 75 milyar liralık pazarda tüketiciye 7 milyar liralık ek yük getirdiğini kaydeden Karakuş, TMO'nun dünya fiyatları uygun seviyedeyken ithalat yapmasını, hububat üreticisini mağdur etmeyecek zamanda piyasaya sürmesini önerdi. Karakuş, fiyatın şimdiden 2021 Ocak ayında olması gereken seviyeye geldiğine dikkat çekerken, hayvansal üretimde kârlılığın ortadan kalkması halinde, bitkisel üretimin de sürdürülemeyeceğini kaydetti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sektördeki gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, piyasayı regüle etmekle görevi olan TMO'nun bir yandan üreticileri düşünürken, diğer yandan gıda enflasyonunun artışını da engellemeye çalıştığını dile getirdi. COVID-19 sürecinin TMO'nun elindeki stokları satışa açmasının fiyat dalgalanmasını önlediğini dile getiren Karakuş, Türkiye'nin kendine yeterli olmadığı yağlı tohumlar gibi ürünlerin temel üreticisi ülkelerdeki ihracat yasaklarının bazı ürün gruplarında fiyat artışına yol açtığını anlattı.

“İthal hammadde fiyatındaki artış yerini yerliye bıraktı"

Yem sektörünün ancak uygun fiyatlı hammadde bulması halinde, hayvancılık sektörüne uygun fiyatla satış yapabileceğini söyleyen Karakuş, kur artışına bağlı olarak yükselen maliyetin yanı sıra şimdi de yerli hammadde fiyat artışının etkilerini yaşamaya başladıklarını vurguladı. Karakuş, “Hayvansal üretimde bulunanların kârlılığını en çok düşünen de yem sektörüdür. Bundan dolayı yem fiyat artışını kesinlikle istemiyoruz. Ancak hububat fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yem fiyatlarının da artması önlenemeyecek. Yem fiyatlarının artması kırmızı et, süt, yumurta ve balık gibi ürünlerin üretimi üzerinde artı bir maliyet yaratacak. Bu da maalesef gıda enflasyonunu tetikleyecektir” şeklinde konuştu.

“Kurbanlıkların 4'te 3'ü atıldı"



Bu sene 2.6 milyon küçükbaş, 900 bin de büyükbaş olmak üzere 3.5 milyon hayvanın kurban edileceğini öngörüyoruz. Hayvanların 4'te üçü satıldı, İstanbul hariç satışlar iyi gidiyor. Pandemi bağışlarda, internet satışlarında, marketlerden alışlarda artış sağladı. Bu yıl Kurban Bayramı Türkiye hayvancılık sektörü için daha da önemli hale geldi.

TMO fiyatlar uygunken ithalat yapmalı



Piyasada hububat fiyatlarının tekrar dengeye oturabilmesi için TMO’nun bir miktar hububat ithal etmesi gerekecek. Bu fiyat dengesinin sağlanması ihracatımızdaki rekabet düzeyimizin korunması için de gerekli. Dünyada fiyatlar şu anda uygun iken TMO ithalat yapabilir. Hasat döneminde ithal ürün satışı yapmasa bile piyasayı regüle edebilmesi ve sanayiciye de güven vermesi için bu faaliyet önemli. Daha sonra bu yönde atılacak bir adım, geç kalmamıza ve yurt dışında da fiyatların aşırı artmasına neden olacak. (dunya.com/Hüseyin Gökçe)