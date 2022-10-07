Yedisu’da ’Horoz Kuru Fasulyesi Hasat Şenliği’ düzenlendi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde, coğrafi işaret alan Horoz Kuru Fasulyesi Hasat Şenliği düzenlendi.

2021 yılında coğrafi işaret almaya hak kazanan Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi Hasat Şenliği programı düzenlendi. Yedisu Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elmalı köyünde düzenlenen şenlikte, ilçede üretilen en iyi kuru fasulye belirlendi. Değerlendirme sonucu, Yedisu Kadın Kooperatifi üreticilerinden Güler Aydıncı birinci oldu.

Şenliğe gelen misafirlere, Elmalı ve Dinarbey köyü muhtarlığı tarafından Yedisu horoz kuru fasulyesi ikram edildi. İlçe Kaymakamı Furkan Başar, hasadın hem ilçeye hem de çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Programa ilçe Kaymakamı Furkan Başar, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veysel Kıtay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş ve ilçedeki kurum müdürleri katıldı.