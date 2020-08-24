Ziyaretçilerin tüm aile üyeleriyle birlikte yaşayacağı keyifli bir alışveriş ortamı hazırlayan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, dünyanın önde gelen markalarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra ilkleri yaşatan etkinlik ve kampanyalarla sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. 26-28 Ağustos tarihleri arasında “Yedikçe Kazanmanın Yeri ve Zamanı!” diyen İstanbul Cevahir AVM, yemek katında minimum 20 TL’lik harcama yapan ziyaretçilere 50 TL yüklü Param Kart hediye hediyor.

Kampanya prosedürüne göre, yemek katında minimum 20 TL’lik harcama yapan ziyaretçiler, İstanbul Cevahir AVM’nin 5.katında bulunan ve 12.00-21.30 saatleri arasında açık olan stantlara fişlerini ibraz ederek kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Stant görevlileri tarafından verilen Param Kart ile anında 50 TL kazanan katılımcılar, Cevahir AVM’de bulunan mağazalardan alışveriş yapabiliyor.

26 Ağustos saat 12.00’da başlayıp 28 Ağustos günü saat 21.30’da sonlanacak olan kampanyaya katılım 1100 kişi ile sınırlı olup katılım için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranıyor. Param Kart’ın geçerli olmadığı mağazalar ve tüm detaylar için www.istanbulcevahir.com adresini ziyaret edebilirsiniz.