Yedek akçe artık doğrudan Hazine’ye gidecek

MB'nin yıllık kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm (madde 60/a) sözleşmeden kaldırıldı. 60. maddeye, “Son yıl kârından ayrılan ihtiyaç akçesi hariç, birikmiş ihtiyaç akçeleri her yıl kâra katılarak dağıtılabilir” fıkrası eklendi. Böylece, 7 Temmuz 2019'da 7186 sayılı Kanun ile MB'nin kötü günler için sakladığı “ihtiyat akçesi”nin Hazine'ye devrinin önünü açan değişiklikler sözleşmeye de yansıtıldı.

Esas sözleşme değişiklikleri Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi.Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mukavelenin 60/c maddesinde yer alan “Safi kârın yüzde 10'u fevkalade ihtiyat akçesine ayrılır” hükmündeki “fevkalade” ibaresi de kaldırıldı. Böylece, fevkalade (olağanüstü) ihtiyat akçesi, ihtiyat akçesine dönüştürülmüş oldu.