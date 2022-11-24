YEDAŞ’ta yönetim değişikliği

“Hedef müşteri memnuniyeti”

Bora bu değişiklikten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “3,5 yıldır başarılı bir şekilde çalışan ekibimizdeki bu bayrak değişimi ve atamaların YEDAŞ’ın bundan sonraki adımları için çok sevindirici olduğu ve takım oyunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini göstermektedir” dedi.

“Sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olacağız”

Genel müdürlük görevini devralacak olan Bilgi, ‘Kesintisiz, Kaliteli ve Sürdürülebilir Enerji’ sloganıyla yolculuğuna başlayan YEDAŞ’ı ulusal ve uluslararası arenada markalaştırmayı amaçlarken, ‘müşterilerine, yönetimine, çalışanlarına, topluma ve tedarikçilerine’ ise şu mesajı verdi: “Tüm paydaşlara değer katarken, sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olacağız.”

YEDAŞ’ta diğer görev değişiklikleri de şöyle oldu:

Bilgi’den boşalan dağıtım direktörlüğüne, YEDAŞ’ta müşteri teknik hizmetleri koordinatörü olarak görevini sürdüren Ümit Yaşar Kışla atanırken, Cihangir Gençoğlu ise yatırım ve tesis direktörlüğü görevine getirildi.

Yunus Emre Bilgi kimdir?

Yunus Emre Bilgi, 2008 yılında Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çeşitli elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan Bilgi, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana YEDAŞ’ta dağıtım direktörü olarak görev yapıyordu.