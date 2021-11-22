YD-ÜFE aylık yüzde 7,93 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,96, aylık yüzde 7,93 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,36 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 33,09 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 25,60, imalatta yüzde 33,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 25,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,89, enerjide yüzde 139,16, sermaye malında yüzde 18,48 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 7,96 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,46, imalatta yüzde 7,96 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,15, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,54, enerjide yüzde 18,28, sermaye malında yüzde 6,74 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 19 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 12,47, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 12,76, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 15,04 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 139,16, ana metaller yüzde 63,34, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 48,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 22 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 4,91, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,28, ana metaller yüzde 9,41, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 8,12 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.