Yazılımda 15 milyar dolar ihracat hedefine e-turquality ile ulaşılacak

HİB’in yaptığı strateji toplantıları sonrasında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri Tanıtım Toplantısında” bir araya gelen sektör temsilcileri destekler hakkında bilgi aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, “İhracat rakamımız geçen yıl yüzde 21 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı ancak sektörümüzün potansiyeli bunun çok daha üzerinde. Ticaret Bakanlığı sektörün gelişmesi için gerekli adımları atıyor, hazırlanan teşviklerle sektör olarak 5 yılda 15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.

Desteklerin karşılığını alıyoruz

Sektörün hem bir çok farklı sektöre katma değer sağladığını hem de başlı başına döviz kazandırıcı niteliğe sahip olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, “Sektöre yapılan desteklerin karşılığını hızlıca geri alabiliyoruz. Yeni nesil bacasız sanayi haline gelen sektörün önünü açmak ve ülkemizin yüksek teknoloji ihracat oranını yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkarmak” şeklinde konuştu.

İstihdama, ihracata katkı sağlayacak destekler

Yaptığı sunumla desteklere ilişkin detayları açıklayan Ticaret Bakanlığı Bilişim, Yazılım ve Dijital ve İletişim Hizmetleri İhracatı Daire Başkanı Hürol Karlı, firmaların ihracata hazırlık, kapasite oluşturma, pazarlama ve pazarlarda tutulmadan yüksek katma değer yaratmasına kadar farklı alanlarda çok kapsamlı destek mekanizmalarının hayata geçirildiğini belirtti. Farklı sektörlerle de iş birliği hedeflendiğini belirten Karlı, “Dizi ve filmlerde ürün yerleştirme, yerli malı kullanımı gibi desteklerle sektörler arası işbirliğini artırmak, istihdama yönelik desteklerle de gençlerimizin ülkemizde istihdam edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yatırım motivasyonu arttı

HİB Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Keskin ise “HİB Yazılım Bilişim Komitesi’nin yaptığı çalışmaların Bakanlığın da destekleriyle en üst merci olan Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmiş olması bizler için çok sevindirici. Birçok teknoloji şirketinin büyük sıçramalar yaptığı bu dönemde ülkemizde de ortaya çıkan girişimlerin aldığı yatırımlar motivasyonumuzu daha fazla artırdı. Sektör, sadece bahsedilen büyüklüğü ile değil ekonomide yarattığı zincirleme etki ile de stratejik bir konumunda yer alıyor” dedi.