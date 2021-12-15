banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor

Salgın başlangıcında kış nüfusu iki kat artan Bodrum sadece yaz mevsimi değil, yılın 12 ayı için turizm merkezi olmayı hedefliyor. Yılbaşı kutlamaları için bir dizi etkinlikle planlandıklarını anlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İmkanı olan, gelmek isteyen herkesi Bodrum’a davet ediyoruz” dedi.

Ekonomi 15.12.2021, 13:59
Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor

Salgın başlangıcında kış nüfusu iki kat artan Bodrum sadece yaz mevsimi değil, yılın 12 ayı için turizm merkezi olmayı hedefliyor. Yılbaşı kutlamaları için bir dizi etkinlikle planlandıklarını anlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İmkanı olan, gelmek isteyen herkesi Bodrum’a davet ediyoruz” dedi.

Yaz turizminde dünyaca ünlü bir merkez olan Bodrum, hazırlarını tüm yıl turizm anlayışıyla yapıyor. TGRT Haber’de Yeşim Salkım’la Şeffaf Masa programına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İHA mikrofonlarına da Bodrum’da tam bir yılı kapsayan turizm anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü anlattı. İstanbul’da düzenlenen MIPIM 2022 tanıtımına katılan Ahmet Aras, toplantının yerel yönetimler için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bodrum’da salgından sonra ciddi bir yerleşimin başladığını anlatan Aras, “Bu yerleşim özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’den göç olarak başladı. Kış nüfusumuz pandemi öncesi 200 bindi şimdi 400 bin oldu” dedi.

“Sadece yaz değil artık kış hareketliliği de başladı”

Bodrum’da sadece yaz değil artık kış hareketliliğinin de başladığının altını çizen Aras, “Bu durumun olumlu veya olumsuz çıktıları olabilir, normaldir. Bodrum yıllardır turizmle iştigal ediyor ve yaz döneminde 1 milyonu bulan zaman zaman 1,5 milyona ulaşan bir nüfusla karşılaşıyor. Hizmetler belli bir oranda sürdürülebiliyordu. Ancak şimdi yaz-kış 12 aya çıkınca yerel yönetim ve kamunun gücü de daha önceden bir hazırlık yapılmadığı için oralarda eksik kalabildi. Burada özellikle altyapıdan bahsediyorum. Kanalizasyon, içme suyu, enerji ve trafik gibi sorunlardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Son iki yıldır Bodrum’da hiç olmadığı kadar yatırım var. Eğitim tesisleri, sosyal ihtiyaçlar, sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili yatırımlar sürüyor. Devlet hastanemiz birkaç ay içinde faaliyete geçiyor” diye konuştu.

Bodrum’un dönüşüm ve değişim süreci içerisinde olduğunu belirten Aras, “En son 1980 yıllında benzer bir durum yaşanmıştı. Şimdi daha nitelikli bir sermaye göçü başladı. Yerel yönetimlerin yatırımlara bakış açısını anlatacağım. Bu toplantının da çok büyük bir önemi var. Bodrum yaz ve kış turizmi çeşitlendirip yayabilirse bu tür dönemsel sorunlar olmayacaktır” dedi.

Bodrum’da yılbaşı festivali

Yılbaşı kutlamaları için 18 Aralık-3 Ocak arasında dolu bir program hazırladıklarından bahseden Aras, “Bodrum’da her zaman bir organizasyon var. Bodrum yılbaşı kutlamalarında hep önce gelmiştir. Son dönemde Bodrum çarşısının kimlik değişiminin ardından örselendi. Bu seneden itibaren yeni bir anlayışla çeşitli etkinliklerle Bodrum’un kış döneminde yaz gibi turizmle buluşmasını ekonomisinin döngüsel olmasını sağlamak istiyoruz. Yılbaşı, gastronomi, müzik festivalleri, kültür sanat, spor faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımız var.

Yılbaşı kutlamaları için 18 Aralık-3 Ocak arasında dolu bir program hazırladık. Program tamamen Bodrum’un merkez çarşısı bölgesindedir. O bölgeyi ciddi şekilde canlandıracak ortam hazırladık. Bu sene herkesi Bodrum’a bekliyoruz. Oteller de belli oranlarda yılbaşına özel indirimler yapacak. Bütün gelmek isteyenleri Bodrum’a davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İngiltere’den ciddi rezervasyon alıyoruz”

Pandemi nedeniyle turizmde 2 yıldır turist sayılarının gerilediğini anlatan Aras, salgının artık kontrol edilebilir düzeye inmesinden ötürü bu yıl ümitli olduklarını aktardı. Aras, “Avrupa pazarında iki senedir ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sene ümitliyiz yeni varyantlar çıksa da insanlar bununla baş etmeyi öğrendi diye düşünüyoruz. Artık toplu etkinlikler yapılabiliyor. Otellerimiz İngiltere pazarından çok ciddi rezervasyon alıyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8