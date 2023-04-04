Yaz lastiği uygulaması başladı, uzmanı uyardı: "Yakıt tüketimini artırıyor"

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan günü itibarıyla sona erdi. Kırıkkale’de oto lastik tamircisi Furkan Özmert, yaz mevsiminde kış lastiğinin yakıt tüketimini artırdığını belirterek, "Kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmak hem yakıtı artırıyor hem de ses yapıyor" dedi.

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2022’de başlamıştı. 5 aylık sürecin ardından zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Kırıkkale Sanayi Sitesi’nde oto lastik tamircisi Furkan Özmert, uygulamanın sona ermesiyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte müşterilerinin lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Özmert, sürücülere de uyarılarda bulundu.

"Yazın da kış lastiği kullanmak yakıtı artırıyor"

Yaz lastiklerinin takılmasının önemli olduğunu belirten Özmert, "Özellikle ticari araçlarda kışlık lastik mecburi olduğu için onlarda daha fazla yoğunluk yaşıyoruz. Fakat hususi araçlarda ticari araçlar gibi yoğunluğumuz olmadı. Kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmak hem yakıtı artırıyor hem de ses yapıyor" diye konuştu.