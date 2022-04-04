Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!

Eriğin Paketi 50 TL, kilogramı ise 500 TL’den satılıyor.

Esnaf Hüseyin Akgöz, “Erik yeni çıktığı için yeni ürün her zaman pahalı olur. Erik olsun kiraz olsun pahalı. Ürünler fazlalaştığında fiyatları düşecek. Paketin içerisinde 10 tane var. Paketi 50 TL’den satılıyor. Şuanda sadece hamile bayanlar tercih ediyor” dedi.