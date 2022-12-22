Yaylada kar altında çilek hasadı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Dürtmen Yaylasında kar altında çilek hasadı devam ediyor.

Yaklaşık 1000 metre rakımı sahip Dürtmen Yaylası Vicikler Mahallesi’nde üretici İlhan Güngör’ün kendi imkanları ile yaptığı alçak tünel sera sistemi sayesinde kar yağışına rağmen çilek hasadı yapılıyor.

Alaçam çileğini tekrar marka haline getirmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçük ölçekli ailelere gelir kapısı açmak ve tanıtımına katkı sağlamak amaçlı destek sağlanıyor.