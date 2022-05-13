Yayla Agro Gıda’nın halka arzında talep toplama başlıyor

Pirinç ve bakliyat markası Yayla Agro Gıda, halka arz ediliyor. 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

Borsada yeni halka arzlar geliyor. Pirinç ve bakliyat sektöründe önde gelen Yayla Agro Gıda’nın halka arzında 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde talep toplanacak. Ödenmiş sermayesinin 430 milyon TL’den 472 milyon 600 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42 milyon 600 bin TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş’ün sahip olduğu 28 milyon 400 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 15,02 olacak.