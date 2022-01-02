banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
Memur eşe nafaka yok
Memur eşe nafaka yok
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferine hazırlanıyor

Karadeniz’de yürütülen arama çalışmalarında görev almak amacıyla yola çıkan ve geçen yıl 7 Ekim günü Filyos Limanı’na demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferi için gün sayıyor.

Ekonomi 02.01.2022, 11:59 02.01.2022, 12:09
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferine hazırlanıyor

Karadeniz’de yürütülen arama çalışmalarında görev almak amacıyla yola çıkan ve geçen yıl 7 Ekim günü Filyos Limanı’na demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferi için gün sayıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz; geçen yıl 7 Ekim günü Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı olan Filyos’a gelmiş ve burada kule montajı için hazırlık çalışmaları başlatılmıştı. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 104 metre kule yüksekliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye’nin Fatih Sondaj Gemisi’nden sonra envantere dahil edilen ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Kule montajı tamamlanan Yavuz Sondaj Gemisi’nin Şubat ayının ikinci yarısında Karadeniz’e açılması bekleniyor. Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri’nin Karadeniz’deki çalışmaları sürerken Yavuz Sondaj Gemisi de bu çalışmalara dahil olacak.

2019’da Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katıldı

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yaptı. 2018 yılının Ekim ayında TPAO envanterine dahil edilen Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz’de yürütülen arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine katıldı. Dinamik konumlandırma sistemine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, 6 metreye kadar olan dalgalar da bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Hedef; 2023’te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi’nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz’de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

Karadeniz’deki en büyük keşif

TPAO, 2020 yılında Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi ile yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası’nda yer alan Tuna-1 Kuyusu’nda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020 yılındaki bu keşfe ek olarak 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküp doğal gazla, Sakarya Sahası’nda bulunan rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.

Bu keşif hem Türkiye’nin karada ve denizde gerçekleştirdiği, hem de Karadeniz’de herhangi bir ülke tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfi niteliği taşıyor. Sakarya Gaz Sahası ayrıca 2020 yılında dünya çapında açık denizde gerçekleştirilen en büyük keşif oldu.

Öte yandan, Fatih Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’deki keşfe ilişkin sondaj faaliyetleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi’nde girerek gemi personeli ve ailesiyle buluşmuştu.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8