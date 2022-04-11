Yavru Vatanda Elektriğe Rekor Zam!

2018 yılına kadar kâr eden devlete bağlı elektrik kurumu KIB-TEK pandemi nedeniyle ertelenen zamlar ve artan petrol fiyatları yüzünden son 48 yılın en büyük kriziyle karşılaştı.

NTV'de yer alan habere göre, Petrolle üretim yapan elektrik kurumunun yakıt borcu 2 milyar liraya yaklaştı. Mart ayı enflasyon rakamlarında rekor artış yüzde 229.18 ile elektrikte oldu.

Fiyat artışının yanı sıra KKTC'deki santrallerin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle yapılan elektrik kesintileri de halkın tepkisine neden oldu.

Binlerce kişinin katıldığı bir eylemle zamlar protesto edildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu zammın bakanlar kurulunda yeniden değerlendirileceğini belirtti.